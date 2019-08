Contre în PSD privind rămânerea la guvernare Liderii PSD oscileaza intre avantajele și riscurile care apar daca mai raman la guvernare sau daca intra in opoziție. Majoritatea liderilor PSD vor sa ramana la guvernare. Ei spun ca sunt multe riscuri daca ies de la guvernare: pierd voturi pentru ca electoratul sau dur o sa-l acuze de lașitate și slabiciune pierd numeroase The post Contre in PSD privind ramanerea la guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

