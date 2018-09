Fostul secretar executiv al PSD Dambovița, Alexandru Oprea, iși contrazice colegii din PSD Dambovița și susține ca Adrian Țuțuianu nu a avut mandatul organizației județene pentru a semna scrisoarea impotriva lui Dragnea, scrie Mediafax. „Saptamana trecuta am avut, miercuri, CEX-ul județean. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe puncte, printre care situația partidului. Au The post Contre in fieful lui Adrian Țuțuianu. Consilier județean PSD Dambovița: Nu a avut mandat sa semneze scrisoarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .