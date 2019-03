Contre în Coaliție: ”Mărul otrăvit înghițit de Teodorovici” Senatorul ALDE Daniel Zamfir, cel care are nenumarate poziții publice legate de Robor, credite și de BNR, susține ca noile reglementari prin care se elimina Robor doar pentru creditele viitoare cu dobanda variabila in lei dezvantajeaza pe cei care au credite in curs. Aceștia au posibilitatea sa refinanțeze imprumuturile, nu sa intre pe noua grila ce calcul al ratelor. ”Cum sunt sacrificați milioane de romani, persoane fizice și sute de mii de antreprenori care au credite in lei cu dobanda in funcție de Robor. Toturor celor mai sus amintiți li se da posibilitatea sa se refinanteze ca sa li se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

