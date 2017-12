Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo este aproape sa-l transfere pe Alexandru Vlad, acum la CFR Cluj, care in 2015 era rezerva in finala Europa League pierduta de Dnepr in fața Sevillei, 2-3. Vasile Miriuța exploateaza din plin relațiile bune pe care și le-a pastrat in Gruia chiar și dupa plecarea sa de la CFR. ...

- FCSB e numai una. Trupa lui Gigi Becali este cel mai bine clasata echipa din Romania in clasamentul mondial al cluburilor. Intr-o ierarhie data publicitatii inainte de Craciun, in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, echipele din Romania apar abia dupa locul 150. Iar asta se intampla in conditiile…

- CFR amenința pe FCSB: ”Sa nu mai discute cu Omrani. Facem memoriu” ”Feroviarii” ii amenința pe steliști cu memorii la LPF și FRF. Totul a pornit de la discuțiile vicecampioanei cu impresarul lui Billel Omrani. Billel Omrani este de mai multe luni în vizorul lui FCSB. La sfârșitul lui…

- Record in ultima runda din 2017. CFR, printre ghinioniste Etapa cu numarul 22 din Liga 1, ultima din acest an, a adus o premiera in actuala ediție de campionat. Nicio echipa nu a reușit sa caștige in deplasare. Din cele șapte formații care au evoluat acasa, cinci au reușit sa scoata maximum de…

- 15 jucatori au luat "galbene" in etapa incheiata luni seara si vor fi suspendati runda viitoare. Alti doi au fost eliminati direct. Anul fotbalistic 2017 se incheie cu patru meciuri tari de tot. FCSB - Viitorul, U Craiova - CFR Cluj, Astra - FC Botosani si Poli Timisoara - Dinamo sunt cele patru șocuri…

- Lovitura pe piața transferurilor. Unul din cei mai talentați tineri din Liga 1 e ca și luat de CFR Moș Craciun vine mai devreme in Gruia. Actualul lider este pe punctul de a-l transfera pe unul dintre cei mai talentați tineri din campionatul intern. CFR e gata sa dea Astrei 700.000 de euro în…

- Radu Birlica a fost ales președinte la ACS Poli Timișoara. Acesta a fost ales vineri in unanimitate in funcția de președinte al lui ACS Poli Timișoara. ”Va fi o noua strategie cu echipa mare, care va fi comunicata in perioada de iarna”, a precizat Birlica. Acesta e increzator ca ultima promisiune va…

- CFR așteapta de 10 ani sa-l bata pe antrenorul Timișoarei, Ionuț Popa: ”Va fi un meci de lupta” CFR Cluj are un motiv in plus ca sa-i invinga pe banațeni. Actualul antrenor al Timișoarei, Ionuț Popa, este neinvins in duelurile cu ”feroviarii” de 10 ani. ”Va fi un meci de lupta”, anunța tehnicianul ardelenilor,…

- Presedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat, miercuri, ca este de acord cu introducerea arbitrajului video în Liga 1 si a precizat ca gruparea ardeleana este dispusa sa plateasca o parte importanta din suma totala necesara implementarii sistemului VAR. "Cred ca e o…

- Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a anunțat ca echipa pe care o conduce ii dorește pe Alex Ionița și George Țucudean, doi dintre cei mai in forma fotbaliști din Liga 1. "Am vrea toți jucatorii buni din Liga 1. Steaua deja a facut asta, are un lot excelent. Nu comentez concurența pentru Ionița.…

- Cu 6 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se vor lupta pentru caștigarea campionatului, in timp ce FC Botoșani, Viitorul, Astra, Dinamo și chiar și Poli Iași au șanse la play-off…

- Iuliu Mureșan a dezvaluit ca CFR Cluj și-a pregatit deja strategia de transferuri pentru perioada de iarna, iar din lista de peste 20 de jucatori pregatita deja vor fi aleși cel mult trei fotbaliști. Președintele ardelenilor susține ca pe lista se afla atat jucatori din competiția interna, cat și din…

- "Bursucul" Dan Petrescu este nemultumit de felul in care se antreneaza atacantul cu cel mai important CV din Romania, Ibrahima Balde. Iuliu Muresan spune ca Balde ar trebui sa invete de la Bilel Omrani, "varful" care a devenit titular, ambitionat de retrogradarea la echipa secunda. Presedintele CFR-ului…

- ACS Poli Timișoara – FCSB, in optimile Cupei Romaniei (joi, ora 21.30, Pro TV, Digi, Telekom). Nicolae Dica merge pe Bega cu echipa a treia! Pentru partida din optimile Cupei Romaniei pe care FCSB o va juca pe terenul lui ACS Poli Timișoara, antrenorul Nicolae Dica se va baza pe jucatori precum Emilian…

- Cornel Șfaițer, președintele celor de la FC Botoșani, a anunțat ca cel mai probabil Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani dorit de FCSB, va ramane la moldoveni pana la finalul sezonului. Oficialul a adaugat ca jucatorul este urmarit și de echipe din strainatate și ca sunt șanse ca in vara sa se transfere…

- Cornel Șfaițer, președintele lui FC Botoșani, e dorit la Dinamo in funcția de președinte. Un indiciu ca oficialul moldovenilor e tot mai aproape sa fie numit la roș-albi e faptul ca a fost prezent la meciul de aseara dintre Dinamo și CFR Cluj, scor 0-2. "Am fost și eu aseara la meci și am ramas dezamagit…

- Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre retragerea lui Ionuț Negoița de la Dinamo și lauda depusa de finanțator in "Ștefan cel Mare". "E o retragere anuntata. Sunt convins ca daca Negoița gasește cumparator o sa dea clubul. Nu-l da scump deloc. Dar daca nu se retrage, sunt convins…

- Chiar daca s-au indepartat la patru puncte de locul 6 si au in fata o serie de foc cu FCSB, Dinamo si Astra, iesenii nu au renuntat la visul calificarii in play-off. Pentru a ramane in grafic, echipa lui Flavius Stoican trebuie sa obtina cat mai multe puncte in aceasta „tripla” infernala si misiunea…

- Oficialii clubului iesean au renuntat la primele de victorie la inceputul acestui sezon, dar au decis sa faca exceptie in cazul meciurilor importante. In tur, conducerea lui CSM Poli Iasi a fixat prime pentru fiecare punct castigat in „dubla” cu FCSB si Dinamo, iar reteta a functionat, iesenii obtinand…

- Dupa Costache și Mailat, CFR il vrea și pe Moruțan. VEZI oferta pentru mijlocașul crescut de ”U” CFR Cluj pregatește o noua lovitura pe piața transferurilor. Echipa lui Dan Petrescu il vrea pe unul dintre cei mai talentați jucatori din Liga 1, Olimpiu Moruțan (18 ani). ”Feroviarii” au facut o oferta…

- Iuliu Mureșan a declarat ca gruparea din Gruia este interesata tot mai mult de achiziționarea de jucatori tineri, romani, iar in mercato de iarna vor mai urma 4 transferuri la echipa antrenata de Dan Petrescu. Dinamo e dispusa sa scape și de Ionuț Nedelcearu, internațional Under 21, care cocheteaza…

- Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat, joi, ca tanarul jucator al echipei Dinamo, Valentin Costache, va fi transferat in iarna de clubul ardelean. Oficialul clujenilor a precizat ca gruparea pe care o conduce isi schimba politica de tarnsferuri, orientandu-se catre jucatori romani tineri.…

- Vineri FC Botosani - FC Voluntari 1-0 A marcat: Morutan '7 Astra Giurgiu - CS U Craiova 2-2 Au marcat: Ionita '8, Dandea '79 / Gustavo '5 (penalti), '48 Sambata FC Viitorul - Sepsi Sf Gheorghe 3-0 Au marcat: Dumbrava '21 (autogol), Hodorogea '40,…

- Andrei Mureșan are o alta explicație pentru rezultatele slabe ale CFR-ului: ”Nu ne gandim la ce a fost” Conducerea lui CFR Cluj a atacat in termeni duri arbitrajele din Liga 1 dupa ultimele partide. Fundașul ”feroviarilor”, Andrei Mureșan, a gasit insa o alta explicație pentru rezultatele slabe. CFR…

- NEWS ALERT CFR, razboi total impotriva arbitrilor. Petrescu: ”Suntem cei mai furați din Romania”. Mureșan: ”Am facut memoriu la FRF” CFR Cluj este pornita total impotriva arbitrajelor. Dan Petrescu e convins ca ”feroviarii” au cea mai dezavantajata echipa din Liga 1. Președintele clubului, Iuliu Mureșan,…

- FC Botoșani intalnește campioana Viitorul Constanța, iar CSM Poli Iași evolueaza la Slobozia, cu echipa din Liga a III-a Unirea, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorți efectuate astazi la București. Un duel de tradiție este cel dintre U. Cluj și Dinamo; fosta campioana Astra…

- Cupa Romaniei, optimile de finala. Tragerea la sorți este joi, de la ora 11:00, iar conform procedurii anunțate de Federația Romana de Fotbal este posibil ca sorții sa decida un derby incendiar FCSB – Dinamo, dar și o partida de Liga a 3-a, Unirea Slobozia – U Cluj. Cele 16 echipe vor fi imparțite…

- CFR, la cel mai slab inceput de retur din ultimii doi ani CFR Cluj trece prin cel mai slab inceput de retur din ultimele doua sezoane. ”Feroviarii” nu au caștigat niciun meci de aproape o luna și au pierdut și prima poziție din clasament. Ultima victorie a ceferiștilor dateaza din 1 octombrie.…

- Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a continuat acuzele la adresa lui Adrian Cojocaru, arbitrul care a dezavantajat clar echipa din "Gruia" la meciul din Cupa de la Botoșani, pierdut de clujeni dupa executarea loviturilor de departajare. "Trebuia sa avem gol valabil, sa primim penalty.…

- Raul Ciupe, Dan Matei si Filip Lazareanu sunt vedetele echipei din Liga a III-a, jucatori cu zeci de meciuri in Liga I. Meciul cu FCSB este o bucurie pentru restul jucatorilor, care sunt studenti la Cluj si lucreaza pentru a se intretine. Adversara de astazi a FCSB, in Cupa Romaniei este eterna…

- Gica Hagi a recunoscut, dupa meciul cu CFR Cluj, castigat cu 1-0, ca Viitorul se afla pe val, dar "Regele" sustine ca are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Despre meciul cu CFR Cluj si forma buna pe care o traverseaza Cicaldau: "Trebuia sa ne adaptam foarte mult la adversar. Un adversar…

- Pustiul minune al FC Botosani, Olimpiu Morutan, a devenit subiect de disputa intre Valeriu Iftime, finantatorul gruparii locale, si Helmuth Duckadam, directorul de imagine al FCSB.Nemultumit de faptul ca eroul de la Sevilla a spus dupa CFR Cluj - FC Botosani, scor 0-0, ca Morutan nu a demonstrat pana…

- 139 dintre cei 345 de jucatori cu minute in primele 14 runde au contribuit la cele 226 de goluri marcate pana acum cu cel putin un gol, o pasa decisiva sau au scos un penalty transformat de un coleg de echipa, noteaza sursa amintita. Iata cum arata topul celor mai in forma fotbalisti dupa…

- Dan Petrescu regreta ca nu a preluat echipa naționala. Antrenorul lui CFR Cluj a facut o criza de nervi la finalul partidei cu FC Botoșani, 0-0, disputata duminica seara in Gruia. Dezamagit de jocul echipei și de atitudinea fanilor prezenți la meci, ”Bursucul” a fost auzit de mai multe persoane pe tunelul…

- Biletul zilei CFR Cluj este pregatita sa profite de pasul greșit la FCSB-ului, la Voluntari. Trupa pregatita de Dan Petrescu primește vizita locului 5, FC Botoșani, formație cu un bilanț catastrofal in Gruia. Moldovenii au pierdut pe linie toate deplasarile la CFR Cluj. De asemenea, echipa…

- CFR Cluj va primi astazi de la ora 20:45 in Gruia vizita revelatiei Ligii i, FC Botosani. In cazul unui succes in fata moldovenilor, elevii lui Dan Petrescu se vor distanta la 6 puncte in fruntea clasamentului fata de FCSB si CSU Craiova, echipe aflate pe locurile 2 si 3 in Liga I cu 29 de puncte, cele…

- Returul pentru FC Botoșani demareaza in Gruia, pe terenul celor de la CFR Cluj intr-un meci destul de dificil, in care, antrenorul principal spune ca așteapta aceeași motivație care era prezenta in atitudinea jucatorilor la inceputul de campionat.

- CFR, nemulțumita ca a picat cu Botoșani: ”E cel mai greu adversar posibil” Tragerea la sorți din 16-imile Cupei Romaniei a atras nemulțumiri din partea CFR-ului. ”Feroviarii” vor juca in aceasta faza cu FC Botoșani. Meciul va avea loc în perioada 24-26 octombrie, în Moldova. Principalul…

- CFR va susține un test cu Aris Limassol. Petrescu: ”Cei care au jucat puțin imi vor demonstra ca merita sa intre cu Botoșani” Dan Petrescu profita de pauza cauzata de meciurile Echipei Naționale. Duminica, de la ora 17:00, pe arena din Gruia, CFR Cluj va susține un amical cu formația cipriota…

- Vineri: Gaz Metan Medias - FC Botosani 1-0 A marcat: Romeo '65 ACS Poli Timisoara - CS Universitatea Craiova 0-2 Au marcat: Martici '27, Burlacu '89 Sambata: FC Viitorul - CSM Poli Iasi 5-2 Au marcat: Tucudean '15, '40, '43, '50, Chitu '44 / Platini '18, Jo Santos '70. Dinamo - Astra Giurgiu 1-1…

- Cu un antrenor nou, Dan Petrescu, și 16 jucatori transferați in ultima perioada de mercato, CFR Cluj a terminat turul de campionat pe prima poziție. Ardelenii au 32 de puncte și se afla la 4 lungimi distanța de FCSB, ocupanta poziției secunde.Chiar și așa, președintele Iuliu Mureșan nu e in…