- Dupa cinci saptamani de vacanța, singura divizionara B din Moldova, Aerostar Bacau suna goarna. „Aviatorii” se vor reuni astazi, la baza proprie, in vederea mini-returului de campionat, pe care-l vor incepe, de pe locul 15, primul ce asigura salvarea de la retrogradare, pe data de 23 februarie, cu un…

- Daca zapada care a cazut din abundența in ultima vreme a creat probleme conducatorilor auto, și nu numai, in același timp a adus și bucurie, mai ales in randul celor mici. Cateva zeci de copii, insoțiți de parinți, sau nu, au luat cu asalt dealul din zona Cascada pe care l-au transformat intr-un veritabil…

- Boxerii CSM-SCM Bacau și-au reluat pregatirile la inceputul acestei saptamani. Pana luni, pugiliștii bacauani se vor antrena alergand prin nameți, la Gheraiești. „Gata cu Sarbatorile și cu vacanța; a venit vremea sa punem osul la treaba. Iar in 2019, chiar ca avem treaba: Naționale, Europene și Mondiale.…

- La inceput de An Nou primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, are o veste buna pentru cei aflați in cautarea unui loc de munca, fiind foarte posibil ca in municipiul de pe Trotuș sa se deschida in perioada urmatoare o noua fabrica. „Am semnat Certificatul de Urbanism prin care se inițiaza demersurile legale…

- De cate ori aleșii județeni sau locali discuta despre colectarea deșeurilor din județ și plata serviciilor, tonul este foarte ridicat, iar argumentele nu-și ating ținta. Așa s-a intamplat și la ultima ședința a Consiliului Județean (CJ) Bacau, cand s-a propus aprobarea Actului adițional 3 la contractul…

- La 1871, cadea cel mai longeviv guvern pe care-l avusera pana atunci Principatele Unite, cel al lui Lascar Catargiu care reușise sa guverneze cinci ani. Caderea se datora atat nemulțumirii liberalilor, care nu mai gustasera de mult din dulceața fondurilor publice, cat și domnitorului Carol, care era…

- La data de 07 ianuarie a.c., politistii din Pargaresti au depistat si identificat, un tanar de 29 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de distrugere. Din investigatiile efectuate de politisti, s-a stabilit ca, la data de 31 decembrie 2018, banuitul ar fi provocat distrugeri unui…

- Complexul Comercial Decebal, din Bacau, a gazduit timp de trei zile, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, manifestarea EXPO Vanatoare și Pescuit Nord-Est 2018. Expo Vanatoare și Pescuit este cunoscuta bacauanilor din 2016, de cand era organizata la Centrul de Afaceri și Expoziții, aflat acum in insolvența.…