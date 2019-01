Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii NASA au sarit in ajutorul lui Tony Stark/ Iron Man, emblematicul personaj al francizei "Avengers", interpretat de Robert Downey Jr., dupa ce echipamentul tehnic al acestuia a fost distrus la finalul lungmetrajului "Avengers: Infinity War", potrivit mashable.com.

- In noul trailer Avengers, Tony Stark hoinarește prin galaxie fara o direcție clara in ceea ce pare a fi nava din Guardians of the Galaxy. Stark pare blocat in nava și in cele cateva cadre din trailer ii transmite un ultim mesaj lui Pepper Potts, iubita sa.

- Stan Lee, legendar scenarist american, fiu al unor imigranti romani de origine evreiasca, a murit luni, la varsta de 95 de ani, la Cedars-Sinai, un foarte cunoscut centru medical din Los Angeles. Printre personajele emblematice create de el pentru Marvel ...