- ​​Poșta Romana livreaza pliantele PSD de promovare la alegerile europarlamentare din acest an in fiecare gospodarie in care este prezent un pensionar (asigurari sociale, IOVR, invaliditate, SRI, MapN, MAI, agricultor, de urmaș), inclusiv pensionarilor care au optat pentru plata pensiilor prin banca,…

- Contractul dintre Poșta Romana și PSD a fost semnat și a intrat in vigoare in data de 27 martie 2019, fiind valabil pana la data de 19 aprilie 2019. Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor constand in primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor neadresate Postmesager…

- Ludovic Orban a anunțat, luni, ca PNL va da în judecata PSD pentru protocolul încheiat cu Poșta Româna, prin care pensionarii vor primi, odata cu pensia, și un material electoral din partea social-democraților. Acesta a acuzat Partidul Social Democrat ca transforma Posta Române…

- "Chiar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a fost depus un proiect pentru un portal de informatii integrate si de compatibilizare a tuturor bazelor de date, astfel incat anul 2021 sa ne prinda cu un sistem de date foarte clar care sa poata elabora cu multa exactitate si acuratete,…

- Romania va avea, pana in anul 2021, un portal de informatii integrate cu privire la situatia, la zi, a fiecarui contribuabil, a declarat, miercuri seara, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. "Chiar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale…

- Marketa Vondrousova (19 ani) este ultimul produs de "export" al școlii de tenis din Cehia. Este o sportiva cu o deplasare buna, cu un forehand cu mult topspin care deschide foarte bine terenul în cross (joaca în mare parte pe backhand-ul adversarelor), ascunde incredibil scurtele…

- Șeful Centrului Internațional de lupta și pregatire speciala „VOLK”, Oleg Kosolapov, care ar avea legaturi cu GRU ( Serviciului Militar de Informații al Federației Ruse) a fost oprit aseara pe Aeroportul Internațional Chișinau, acesta primind interdicție sa intre în Republica Moldova,…