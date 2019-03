Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si compania turca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret au semnat, sambata, contractul pentru proiectarea si executia Lotului 2 aferent Centurii de Sud a municipiului Bucuresti, la standard de autostrada, in prezenta ministrului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta conducatorii auto sa circule cu prudenta in preajma unui transport agabaritic care va tranzita judetul Timis. CNAIR anunta ca in perioada 12.02.2019 – 15.02.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul : P.T.F. Nadlac…

- Visul timisorenilor de a merge spre Belgrad sau litoralul din Muntenegru pe autostrada chiar din capitala Banatului este mai aproape de a deveni realitate. E drept, doar peste multi ani, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat procedurile pentru realizarea studiului de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anticipeaza ca la finalul acestui an, soferii vor circula pe 925 de kilometri de drumuri de mare viteza, cu circa 120 de kilometri mai mult decat in prezent. In 2020 se estimeaza ca...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a semnat, marti, contractul pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire a Municipiului Timisoara Sud cu italienii de la Tirrena Scavi. Proiectul are o lungime de...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si firma italiana Tirrena Scavi au semnat marti contractul de proiectare si constructie a Centurii de Sud a Timisoarei. Proiectul are o valoare de 58 de milioane de euro fara TVA si va fi realizat din bani europeni.

- CNAIR a atribuit prin licitație deschisa contractul pentru asigurarea obiectivelor pentru Autostrada A3 unei firme care in 2017 avea venituri totale sub valoarea actualei ințelegeri. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit firmei de paza Integra Guard un contract…