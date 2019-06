Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, lungimea drumurilor asfaltate a crescut cu 1.638 km comparativ cu anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica, in timp ce numarul drumurilor pietruite si de pamant a scazut cu peste 1.500 km. Mai mult, cresterea puternica a venit in mediul rural, unde exista si cea mai…

- Licitatia pentru atribuirea contractului cadru pentru lucrarile de intretinere pe drumurile judetene a fost reluata alaltaieri. Prima incercare, lansata la inceputul lunii martie, nu a atras amatori, desi termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pana pe 16 aprilie. Acum, Directia Judeteana…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 19,64 milioane lei (4,13 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unui sector din Drumul National 66 (DN66), proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, potrivit unui anunt…

- Consiliul Județean (CJ) Cluj aloca 27 milioane de lei (5,6 milioane euro) pentru modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și alte 61 milioane de lei (12,8 milioane euro) lucrarilor de intreținere, in 2019.

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca lucrarile la drumurile judetene au inceput in forta, iar rezultatele se vad deja. Gheorghe Flutur a spus ca reparatiile la drumurile judetene continua conform graficului stabilit, in cursul zilei de ieri inspectand lucrarile ...

- Alesii judeteni au dat aviz favorabil pentru alocarea sumei de trei milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor comunale si noua milioane de lei pentru cele judetene, pe anul in curs. “Prin anexa nr. 6 la Legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 s-au aprobat, pentru judetul Maramures, sume…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat vineri ca a emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru drumul Malini-Slatina-Gainești unde in paralel se realizeaza și lucrari de canalizare cu subtraversari pe sub drumul județean care se fac concomitent dar și pentru drumurile Hartop-Vulturești,…