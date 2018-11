Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 decembrie s-ar putea sa avem omat de jumatate de metru in Timișoara. Tot atunci este și data pana la care pot fi depuse ofertele pentru deszapezire. E un contract pe 4 ani, pe care abia acum primaria a reușit sa-l scoata la licitație. Vechile contracte au expirat in luna aprilie. The post Deszapezire,…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 12.11.2018, ora 12:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje cu operator pentru deszapezire, iarna 2018-2019”: Lot 1 – Tractor cu lama, pana la 30.03.2019, 400 ore de fuctionare ; Lot 2 – Incarcator frontal…

- Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au intervenit cu 31 de utilaje de deszapezire si au folosit peste o suta de tone de material antiderapant, dupa ce in zonele montane a nins. Blocaje in trafic au fost pe DN 1A Sacele-Cheia si pe DN 73 la Fundata, din cauza unor camioane…

- Este o zi speciala pentru Misha, care serbeaza astazi o persoana tot speciala: pe mama ei. Cu aceasta ocazie, fosta soție a lui Connect-R a decis sa apeleze la un gest inedit, prin care sunt imortalizate toate cele trei generații de doamne și domnișoare din familia vedetei.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca nu este permis ca modificarea legii achizitiilor publice sa permita in continuare unei companii care nu a participat la o licitatie sa o conteste. Ea spune ca toti primarii din tara sunt blocati si nu pot sa faca proiecte din aceasta cauza, toti au fost…

- Am intrat in prima luna de toamna și Primaria Timișoara abia acum supune la vot in CL aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de deszapezire. Daca va fi licitație sau incredințare directa catre vreo societate din subordine urmeaza sa aflam. Și nu ne ramane sa speram decat ca prima ninsoare…

- Leul moldovenesc se apreciaza nesemnificativ fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 36 de bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.Dolarul a scazut cu doi bani si este vandut cu 16 lei si 70 de bani.

- Se spune ca ințeleptul iși face iarna car și vara sanie, dar va amintiți problemele legate de deszapezire din ultima iarna? La vremea respectiva, Primaria Timișoara avea contracte pentru acest serviciu. Ele au expirat insa in aprilie, iar noua licitație nu a fost inca lansata. In trei luni ar putea…