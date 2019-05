Stiri pe aceeasi tema

- Situațiile in care un contract de munca iși inceteaza automat valabilitatea sunt prevazute in Codul muncii, recent modificat pentru a permite salariatelor care au implinit condițiile pentru a ieși din activitate sa lucreze

- Avand in vedere discuțiile privitoare la incheierea unui nou contract colectiv de munca pentru anul in curs, precum și situația socio-economica a operatorului S.C. CRAB S.A., salariații S.C. CRAB BACAU S.A. sunt invitați in ziua de joi, 23 mai 2019, incepand cu ora 17.00 la sala mare de la Centrul de…

- Absolventii in varsta de minimum 16 ani ai institutiilor de invatamant, care isi cauta de lucru prin Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca (AMOFM), pot primi indemnizatie de somaj timp de 6 luni, daca se inregistreaza la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul,…

Codul muncii ar putea fi modificat de o noua inițiativa legislativa care a fost depusa la Senat, propunere care ar viza modul de negociere a termenilor... Contractele de munca s-ar putea incheia in prezența avocaților

- Obligațiile angajatorilor in situatia in care repartizeaza salariatilor masini de serviciu sau aproba chiar utilizarea autoturismului personal al salariatilor cu scopul desfasurarii sarcinilor profesionale, dar și obligațiile celor care au in folosința, pentru locul de munca, mașini de serviciu sunt…

Mai multe placi de marmura au cazut dintr-un camion, in timp ce erau descarcate, dupa ce masina a intrat in balans, iar una dintre placi s-a prabusit ... Grav accident de munca. Un barbat a fost strivit de o placa de marmura

- Politistii din orasul Causeni vor lucra de azi in conditii mai bune. Cladirea in care iși desfașoara activitatea oamenii legii a fost complet renovata. Costul lucrarilor se ridica la 2,7 milioane de lei.

Codul galben anuntat de meteorologi isi face simtita prezenta, in zona de vest a tarii. In Parcul Rozelor din Timisoara, vijelia a facut prapad. UPDATE. Dezastru in Parcul Rozelor. Vantul a scos din radacini un copac, altii fiind rupti. Probleme si in judet. Foto