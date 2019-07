Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare pentru Maramureșul Voievodal. Contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare a drumului județean 186 pe Valea Izei va fi semnat saptamana viitoare, miercuri, la Barsana. Tribunalul Maramureș a respins saptamana trecuta contestațiile impotriva procedurii de achiziție publica și reabilitarea…

- Finanțat prin fonduri europene nerambursabile (85%), tronsonul drumului județean 108A situat intre limita cu județul Cluj și Bogdana – peste 11 km, s-a aflat in aceasta saptamana in evaluarea echipelor tehnice de implementare a proiectului, in ceea ce privește progresul stadiului de execuție a lucrarilor.…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Constantin Budai, s-a intalnit cu reprezentantii pensionarilor care au fost angajati la Intreprinderea de Prospectiuni si Explorari Geologice, respectiv societatea Cuprom, anunta Institutia Prefectului – Judetul Maramures. Reprezentantul fostilor salariati…

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a semnat luni, 1 iulie 2019, contractele de execuție a lucrarilor de reparații pe cinci noi drumuri județene, insumand peste 70 de km, dupa...

- In cursul zilei de miercuri, 5 Iunie 2019 au reinceput lucrarile la modernizarea drumului national 18 B, legatura dintre Baia Mare si Targu Lapus. Procedeul de reciclare in situ a fost verificat anul trecut iar acum lucrarile au reinceput din zona Copalnic Manastur. Lucrarile vor fi finalizate in acest…

- Peste 20 km de drum județean de pe Valea Ruscovei vor fi reabilitați, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) II in județul Maramureș. Contractul ”Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Reabilitare DJ 187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”…

- Doua contracte de lucrari de execuție de aproape un milion de euro sunt scoase la lictație de municipalitatea de la Petroșani. Contractele prevad anveloarea mai multor imobile de pe raza localitații. Unul dintre contracte prevede ”Execuție lucrari – proiectare (inclusiv verificarea tehnica…