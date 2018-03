Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca, un nou conflict politic a aparut in acest inceput de an, intre președintele CJ Timiș și primarul Timișoarei, dupa ce primul a susținut ca instituția pe care o conduce va trebui sa inchida stadionul „Dan Paltinișanu” deoarece construcția nu mai prezinta siguranța, fiind afectata…

- Devis Mangia, antrenorul Universitații Craiova, nu-i scapa din mana pe jucatori și spune ca-i va ține in cantonament, deși echipa s-a impus in "sferturile" Cupei Romaniei cu Dinamo, scor 1-0. "Suntem bucuroși ca ne continuam traseul in Cupa. Secretul cred ca il reprezinta legatura dintre jucatori. Jucatorii…

- Primaria Timișoara face economie și... la banii guvernului! Pe 5 martie a fost semnat contractul pentru reabilitarea Podului Ștefan cel Mare, adjudecat la o suma cu 1,8 milioane mai mica decat cea care repartizata prin PNDL II. O firma din Arad va reface podul, care ar trebuie sa fie gata la inceputului…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat deja contractul pentru reabilitarea Podului Ștefan cel Mare, cu firma Tehnodomus din Arad. Este aceeași societate care a inlocuit treptele Catedralei Mitropolitane și care a lucrat și la reabilitarea malurilor Begai. Lucrarile pentru „reabilitarea…

- ”Romania este singura țara in care succesul nu are succes” Victoria copiilor de la Doina Bascovului - umbrita de…

- Gyor a invins ieri, la Nykobing, 32-24, și și-a asigurat locul 1. CSM București și Rostov iși disputa doar locul 2. Se cunosc și echipele cu care se imperecheaza echipele in "sferturi" din cealalta grupa. "Nu ne intereseaza acum ce fac adversarii. Ne gandim doar la victoria cu Midtjylland. Jucam in…

- Naționala de rugby a României joaca în acest sfârșit de saptamâna pe Cluj-Arena, pentru calificarea la Cupa Mondiala de Rugby din Japonia - 2019.Astfel, Stejarii joaca, sâmbata, 3 martie, împotriva Rusiei, aceasta fiind cea de-a 22-a confruntare…

- AC Milan s-a calificat in finala Cupei Italiei dupa victoria reușita la penalty-uri in fața lui Lazio. Dupa 0-0 in 180 de minute, milanezii s-au calificat in ultimul act dupa o loterie a penalty-urilor dramatica cu Lazio.

- Primarul Timișoarei se plictisește in drum spre Viena, in dreapta șoferului sau Vasile Paraschiv, așa ca s-a gandit sa-și aștearna gandurile pe o foaie și sa se planga de greaua moștenire. Nu este prima data cand primarul Nicolae Robu susține ca Timișoara a ramas mult in urma și ca in ultimii 40…

- FCSB a invins Sepsi si pleaca la drum in play-off de la doua puncte in spatele CFR-ului, dar Nicolae Dica nu e pe deplin multumit de prestatia fotbalistilor sai in partida jucata pe Arena Nationala

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit oamenii de afaceri francezi prezenți la o intalnire la Primaria Timișoara in cursul acestei saptamani. Edilul a prezentat reabilitarile pasajelor Popa Șapca, Jiul și Michelangelo ca lucrari de ridicare a unor pasaje complet noi. Robu le-a spus celor prezenți…

- Presedintele a fost nevoit sa recunoasca cel mai prost tinut secret, si anume, faptul ca i-a aparut chelie sub suvita de par care ii acopera capul printr-o coafura dibace, astfel sa para ca nu duce lipsa de podoaba capilara. Aceste marturisiri le-a facut la Conferinta Actiunii Politice Conservatoare,…

- Una dintre grupele de juniori ale secției de handbal de la CSM Școlar Reșița, cu pretenții de calificare in fazele superioare ale Campionatului Național este cea de juniori III, pregatita de Cristian Ionescu. In etapa a patra a returului din Campionatul Național de Handbal al Juniorilor III,…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. "Din punctul…

- Piata Izvoarele revine in atentia Consiliului Local Baia Mare. In sedinta ordinara de miercuri, 21 februarie, unul dintre proiectele de hotarare vizeaza aprobarea documentatiei tehnico-economice, in faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii: “REABILITAREA SI RECONFIGURAREA PIETEI IZVOARELE…

- CFR Cluj a ajuns la borna 56 de puncte, dupa ce a castigat (2-0) meciul disputat in "Gruia" cu Astra Giurgiu (Liga 1, etapa XXV). Culio (9') si Tucudean (67') au securizat victoria trupei lui Dan Petrescu. Liderul din Liga 1 asteapta acum un rezultat pozitiv din partea lui Dinamo in derbiul de duminica…

- Devis Mangia, antrenorul Universitații Craiova, n-a fost foarte mulțumit de evoluția echipei sale in victoria cu FC Voluntari, scor 1-0. "Am facut un meci bun, un nou meci in care n-am primit gol, dar nici n-am inchis jocul atunci cand trebuia. ...

- Realizarea unui proiect de reformare a Politiei Romane, dupa ce, anul trecut, institutia s-a confruntat cu unele cazuri „grave" care au pus in pericol increderea cetatenilor in institutie, a cerut premierul Victoria, la evaluarea activitatii desfasurate de Politia Romana in anul 2017.

- Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, a declarat dupa victoria cu Lazio, scor 1-0, ca n-a mai vazut o asemenea atmosfera ca cea creata de cei peste 30.000 de fani ai roș-albaștrilor in aceasta seara. "Va fi un meci mult mai dificil pe Olimpico. Daca am fi marcat al doilea gol mergeam cu șanse…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca nu considera meciul cu Lazio Roma din 16-imile Ligii Europa drept unul mare, dar este unul important, el fiind convins de victoria echipei lui Nicolae Dica. Becali a mai spus ca atacantul Denis Alibec nu va evolua in meciul de joi seara."Este…

- Dinamoviștii au anunțat cate bilete au vandut pentru Derby de Romania și ce așteptari au. Totodata, li s-a inlesnit accesul suporterilor la parcarea supraterana pentru 10 lei de automobil. "Cainii" se pregatesc de ceea ce se vrea a fi primul Derby de Romania al sezonului de primavara. Roș-albii privesc…

- U-Banca Transilvania a câștigat meciul cu BC SCM Timișoara și s-a calificat în finala Cupei României pentru a treia oara consecutiv. Clujenii au câștigat meciul cu Timișoara dupa un joc echilibrat, scor 77-75 (14-15, 22-21, 20-21, 21-18). Finala…

- Concordia Chiajna - Dinamo, live blog pe ProSport de la 20:45 Echipe probabile: Concordia: Caparco - Barboianu, Marc, Manasse, Fota - Babici, R. Deaconu, Bucsa - Gradinaru, Batin, Bumba Dinamo: Branescu - Nica, Nedelcearu, Katsikas, Olteanu - Nistor, May - Hanca, Monroy, Salomao - Nemec…

- Lupta pentru suprematia din fotbalul romanesc s-a terminat la egalitate. FCSB - CFR Cluj a fost 1-1 dupa un meci in care calitatea ofensivelor celor doua echipe si felul in care acestea au speculat fazele importante au acoperit un pic din impresia lasata de ezitarile defensivelor. Desi ambele tabere…

- LASATA SECULUI 2018: Intrarea intr-unul dintre cele patru mari posturi de peste an, randuite de Biserica Ortodoxa, este precedata, de fiecare data, de ziua in care se lasa sec, aceasta fiind ultima zi in care se mai poate manca ''de dulce''. Postul Sfintelor Paști, cel mai lung și cel mai…

- Claudiu Bumba, atacantul Chiajnei, va fi din nou lunea viitoare unul dintre adversarii "cainilor", dupa ce Dinamo l-a cedat gratis in vara. Fotbalistul de 24 de ani a marcat deja o data contra roș-albilor, in victoria 3-2 din Ștefan cel Mare, in septembrie anul trecut, și-a explicat ca regreta ce s-a…

- Doua contracte de finantare cu fonduri cumulate de aproape 190 milioane lei, prin POR 2014-2020, au fost semnate, marti, in vederea modernizarii traseului interjudetean Brasov-Covasna, in lungime de peste 50 kilometri si care uneste DN13 cu DN 12, prin Maierus-Brasov, ocolind muntii de la Baraolt si…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit un cuplu si mai solid de cand a venit pe lume fetita lor, Victoria. Totul s-a schimbat pentru ei, in bine, ambitionandu-i sa lupte si mai mult pentru fericirea lor.

- Tenismenul Marius Copil, locul 94 ATP, l-a invins, duminica, pe Ugo Nastasi, fara clasament ATP, cu scorul de 6-1, 6-1, si a adus victoria Romaniei in fata Luxemburgului, cu scorul de 3-1, in intalnirea contand pentru turul I al Grupei a II-a a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis.

- Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, informeaza Agerpres. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial dupa ce a detronat-o…

- Narcis Raducan, 43 de ani, fost fotbalist la Steaua si Rapid si conducator al mai multor cluburi din Liga I, si-a relansat zilele acestea fast-food-ul dintr-un mall bucurestean. "La Piatza" e o afacere pornita cu ani in urma, dar acum spatiul a fost extins si meniul diversificat. "Produse fara E-uri!…

- Doua zile ii mai despart pe fotbalistii Iasiului de debutul oficial in acest an. Sambata, de la ora 18:00, CSM Poli Iasi va disputa, la Voluntari, prima „finala” pentru play-off, iar elevii lui Flavius Stoican nu iau in calcul decat victoria, singurul rezultat care ii mentine cu sanse de calificare…

- Consilierii locali PSD susțin ca vor vota bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018, numai daca se va ține cont și de propunerile lor poe lista de investiții. Aleșii PSD propun o lista cu investiții pentru 2018: Realizarea (SF, PT)…

- U-Banca Transilvania se afla în fața unui meci foarte important pentru calificarea din faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, întâlnind miercuri, 31 ianuarie, pe Belfius Mons Hainaut. Meciul conteaza pentru etapa a 5-a a Grupei L și se va disputa la Sala Polivalenta…

- Echipa de juniori Under 19 a FC Viitorul si Farul Tuzla, formatie ce evolueaza in Liga a 4 a a judetului Constanta, s au intalnit sambata cu ocazia unui meci amical. Disputata pe unul dintre terenurile aflate in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, partida s a incheiat cu Victoria FC Viitorul U 19,…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat victoria in finala de la Australian Open si s-a aratat increzatoare ca va mai avea oportunitatea de a castiga un turneu de Grand Slam.

- SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a...

- Manchester City s-a calificat în finala Cupei Ligii engleze la fotbal dupa victoria obtinuta în fata modestei Bristol, cu scorul de 3-2, marti seara, în returul semifinalelor. Învingatoare cu 2-1 în meciul tur, echipa antrenata de Pep Guardiola, care obtine calificarea…

- Dezbatere publica pe bugetul Clujului. 257 milioane de euro Clujeniii sunt invitati la o dezbatere publica pe tema proiectului de buget pentru 2018, in valoare de 257 milioane de euro. Consultarea publica va avea loc luni, 29 ianuarie 2018, la ora 14.00, in Sala de Sticla a Primariei. În…

- Tu pe ce ai vrea sa fie cheltuit bugetul Clujului in 2018? Sunt 257 milioane euro Bugetul general consolidat al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018 este de 257 milioane de euro. În anul 2017, bugetul general consolidat a fost de 296 milioane euro. Diminuarea bugetului municipiului…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca bugetul municipiului pentru acest an, în valoare de 257 milioane de euro, este pus în consultare publica.”Bugetul general consolidat al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018 este de 257 milioane de euro. În anul 2017, bugetul…

- Clujul are în 2018 un buget general consolidat de 257 milioane de euro. În anul 2017, bugetul general consolidat a fost de 296 milioane euro. Diminuarea bugetului municipiului fața de anul precedent se datoreaza pierderii de aproximativ 28 milioane euro…

- Alte strazi de piatra sparta din Ciarda Roșie vor vedea pentru prima data asfaltul. Poate chiar in 2018. Primaria Timișoara ar trebui sa anunțe, in scurt timp, caștigatorul licitației pentru lucrarea de amenajare a zonei str.Grigore Antipa – str. Margaretelor. In 2014, in aceeași parte a orașului a…

- Timisoara este, in comparație cu alte orașe mari ale Romaniei, codasa la capitolul infrastructura sportiva. In prezent, capitala Banatului detine un singur stadion, „Dan Paltinisanu”, pe care se pot disputa mari competitii sportive. Tot in Timisoara exista si o sala polivalenta de 3.000 de locuri, care…

- Zece strazi din cartierul Blașcovici vor intra in șantier, posibil anul viitor. Carosabil nou, trotuare ca-n palma, zone verzi și, daca se poate, piste de biciclete și locuri de parcare. Acestea sunt promisiunile primariei, care cauta acum proiectant pentru aceasta lucrare.