Contractele din România, doar în lei. Dragnea: Nu mai vreau să aud de preţuri în euro

Liviu Dragnea a anunțat ca are in vedere un proiect de lege care sa introduca o prevedere pentru ca in Romania sa se discute despre prețuri in lei, iar toate contractele sa fie redactate și semnate in moneda naționala. Președintele PSD a subliniat ca inițiativa legislativa va intari leul.

"O sa introducem o prevedere ca in Romania sa se discute doar despre preturi in lei. Nu mai vreau sa auzim, inclusiv la contracte, pretul in euro, contravaloarea in lei este atat. Ca sa intarim moneda nationala, asta vom face in perioada urmatoare, pentru ca toata treaba cu preturile in euro este o…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca va fi elaborat un act normativ prin care se va institui obligația ca toate contractele din Romania sa fie semnate in lei, nu in euro.Citește și: ALERTA - UDMR a SUSPENDAT protocolul cu PSD-ALDE: majoritatea parlamentara este aruncata in aer…

