- Mai mult de jumatate din contractele de munca inregistrate dupa intrarea in vigoare a noilor reglementari fiscale au valori mai mici sau egale cu salariul minim pe economie, arata datele cuprinse in Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, dat publicitatii marti.

- Inspecția Muncii va amenda companiile care nu au inregistrat in sistemul REVISAL modificarea contractelor de munca dupa trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, arata un comunicat al instituției . Reamintim, la data de 31 martie expira termenul pana la care modificarile puteau fi trecute…

- Numarul contractelor de munca inregistrate a scazut ca urmare a modificarilor legislatiei fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018. Totodata, sunt tot mai multe contracte la limita salariului minim pe economie sau chiar sub acest nivel, iar discrepanta dintre salariile mici si cele mari s-a…

- Multe locuri de munca, platite bine, in țari din Uniunea Europeana. In aceassta perioada este abundența de locuri de munca. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.305 locuri de munca vacante. Cele mai multe sunt in Germania. 679 locuri de munca: 400…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.305 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 679 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 19 sofer de camion, 10 asistent medical, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz,…

- ♦ O modificare adusa legii zilierilor extinde perioada in care o companie poate angaja un zilier de la 90 de zile la 180 de zile pe an ♦ Angajatorii din baruri si restaurante pot folosi zilieri, iar firmele de munca temporara sa intermedieze angajarea lor ♦ Pentru un contract de zilier, singurul cost…

- Conform datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in judetul Ialomita fiind disponibile doar 150 de posturi.

- Doar 15,6% dintre millennials sunt de parere ca absolvenții de universitate din țara sunt pregatiți pentru viața profesionala. Cu toate acestea, 75% dintre studenții romani iși doresc sa-și continue educația post-universitara, comparativ cu 39% in Europa Centrala și de Est, arata raportul Deloitte Primii…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat in acest sens,…

- Respinsa de Senat anul trecut, Ordonanța de Urgența nr. 53/2017 a fost adoptata azi de deputați, cu o serie de completari, care prevad plafonari ale unor amenzi și clarificari utile pentru evidența orelor de lucru.

- Angajatorii americani au creat in luna februarie 2018 cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 18 luni, depasind cu mult estimarile analistilor, dar cu toate acestea rata somajului a ramas nemodificata la 4,1%, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul…

- Conform datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.220 locuri de munca, in data de 9 Martie 2018.

- O companie din Christchurch ii recompenseaza cu bani pe angajatii care sunt de acord sa vina la munca cu bicicleta zilnic, in incercarea de a-i convinge sa faca miscare si de a le lecui dependenta de masini. Angajatii care circula cu bicicleta vor primi cinci dolari pe zi, iar in cazul in…

- Gestionar depozit, inginer instalaAii A®n construcAii, inginer constructor sau conducAƒtor utilaj greu - sunt doar cA¢teva dintre locurile de muncAƒ disponibile A®n aceastAƒ sAƒptAƒmA¢nAƒ, la BistriE›a! Angajatorii oferAƒ pachete salariale atractive, contracte de muncAƒ pe perioadAƒ nedeterminatAƒ E™i…

- Angajatorii care nu respecta regulile privind munca suplimentara vor risca amenzi de pana la 3.000 de lei pentru fiecare angajat aflat intr-o astfel de situație. Noile reguli au fost introduse intr-un proiect de lege pregatit spre aprobare. Codul Muncii stabilește in prezent ca durata maxima legala…

- Acestea sunt cateva dintre masurile minimale pe care trebuie sa le asigure angajatorii pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in aer liber in perioadele cu temperaturi scazute. Masurile sunt cuprinse in OUG 99/2000. Este vorba despre temperaturi sub -20°C…

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reusit sa se integreze pe piata…

- Angajatorii, care, conform legii au obligatia sa comunice Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi toate locurile de munca vacante in termen de 5 zile de la eliberarea acestora, si nu indeplinesc aceasta conditie, risca amenzi cuprinse intre 3.000 si 5.000 de lei.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- "In ceea ce priveste mediul privat, mentionam ca MMJS a emis mai multe acte normative care sa vina in sprijinul angajatilor si pentru a se evita situatia ca patronii sa profite de modificare Codului Fiscal pentru a diminua salariile nete. In primul rand, s-a dat posibilitatea angajatorilor sa faca…

- „Peste 2 milioane de angajați, majoritatea din mediul privat, nu au contractele de munca modificate. Doar 48% din contractele individuale de munca au fost modificate pana la 1 februarie. Oamenii vor pierde la salarii sume importante din ceea ce caștigau net anul trecut. Este o lovitura grea pe care…

- Angajatorii americani cheltuie 100 de milioane de dolari pe an pentru ca nu gestioneaza corect volumul de munca al angajatilor, astfel acestia trag de timp pentru a-si indeplini sarcinile pentru a nu primi altele in plus, potrivit unui studiu facut recent de cercetatorii de la Harvard Business School,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 668 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Germania – 111 locuri de munca: 28 șofer de camion, 28…

- Angajarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca se poate face doar daca agentul economic are disponibile locuri de munca vacante și acestea sunt comunicate Serviciului Public de Ocupare. Angajatorii au obligația sa comunice agențiilor pentru ocuparea forței de munca județene in a caror raza…

- Angajatorii din Bistrița cauta director vanzari, inginer de producție, tehnician mentenanța electromecanica, mecanic și electrician auto, operatori la liniile de producție și controlor calitate, tinichigiu auto și multe altele! VEZI care sunt avantajele de care te poți bucura intr-un nou loc de munca:

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- Vineri va avea loc prima intalnire din acest an dintre inspectorii de munca și angajatorii și angajații din Arad. La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, inspectori de munca din compartimentele Control Relații de Munca și Control Securitate și Sanatate in Munca, care vor prezenta ultimele…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege referitor la OUG 46/2017 privind voucherele de vacanta, stabilind ca aceste vouchere pot fi acordate atat de angajatorii din sectorul public, cat si din sectorul privat, conform Agerpres."Incepand cu data intrarii…

- "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Carillion are probleme financiare dupa ce a pierdut sume importante de bani in contractele mari si a acumulat multe datorii, potrivit BBC. Guvernul britanic va fi obligat sa aloce fonduri suplimentare pentru a furniza serviciile publice de care se ocupa Carillion pana in prezent. "Toti angajatii ar…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate,…

- IG Metall, puternicul sindicat german din metalurgie, a lansat, luni, un conflict social care se anunta unul dintre cele mai dure din ultimii ani in Germania, relateaza AFP, citat de News.ro . Cateva zeci de greve sunt in curs luni in intreaga tara, mai ales in sectorul constructiei de automobile, in…

- Sediul ITM Vaslui In contextul modificarilor legislative din acest an, ITM informeaza angajatorii vasluieni cum trebuie sa procedeze. Anul 2018 a adus cu sine majorarea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei și cu trecerea contribuțiilor la sistemul public de pensii și de sanatate in totalitate…

- Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca fara precedent, care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri si pe Guvern sa majoreze contingentul de personal din strainatate care va putea fi angajat in Romania.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 551 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 164 locuri de munca: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) metalice; Malta – 158 de ...

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

