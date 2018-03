Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea drumurilor judetene va fi tratata cu prioritate de autoritati, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala II. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca si-a propus ca pana in luna iunie sa fie organizate licitatiile pentru proiectele deja finantate prin…

- „Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini postate de cetațeni revoltați de modul in care arata drumurile județene. In ultimele zile, am vazut aradeni care au pus mana pe lopata și au trecut la fapte, adica au acoperit gropile de pe un drum județean, satui de nepasarea autoritaților, in speța…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare cu sprijinul Consiliul Judetean și in parteneriat cu Primaria comunei Mediesu Aurit, a organizat in perioada 10-11 martie 2018, cea de-a V-a editie a Festivalului Concurs de Folclor ,,Rozmarin in coltu’ mesii”. Evenimentul…

- Bugetul propriu pe anul 2018 al judetului Maramures a prevazut, pentru intretinerea drumurilor judetene, suma de 25.000 mii lei, bani care vor asigura o buna intretinere a arterelor de circulatie. Suma de 29,75 mii lei s-a acordat pentru bunuri si servicii, 7.768,41 mii lei s-au stabilit pentru cheltuieli…

- Ieri, la Centrul de Afaceri “Millenium”, primarul Catalin Cherecheș a semnat acordul cadru pentru gestiune, intreținere și reparații strazi in Municipiul Baia Mare pe o perioada de 4 ani. Alaturi de domnia sa au fost prezenți Dan Lucian Mihancea, reprezentantul liderului de contract ARL-Strabag, reprezentantul…

- La final de iarna, Consiliul Judetean a reusit sa atribuie contractele pentru deszapezirea drumurilor judetene. Chiar daca acestea au fost anuntate mult prea tarziu pentru iarna aceasta, macar suntem acoperiti pentru urmatoarele trei ierni, contractele fiind de data aceasta valabile pana in iarna 2020…

- Transportatorii spun ca, iarna de iarna, pierd bani cu nemiluita in fiecare zi in care drumurile raman troienite si inchise. Saptamana trecuta, spre exemplu, dupa doar cateva zile de ninsoare viscolita, incasarile intreprinzatorilor au scazut cu mai bine de jumatate. Si mai rau este ca, in…

- Licitatie pentru modernizarea unor drumuri judetene Consiliul Judetean Cluj a scos la licitatie serviciile de proiectare și asistența tehnica pe mai multe drumuri județene de piatra și de pamant, in vederea includerii acestora in programele viitoare de lucrari de reabilitare și modernizare. Consiliul…

- Ninsoarea s a oprit in judetul Constanta, vantul nu mai bate cu putere foarte mare astfel ca drumarii profita si incearca sa curete drumurile acoperite de zapada pentru a se putea circula pe acestea. In unele situatii, cum ar fi drumul dintre localitatea Ion Corvin si Cernavoda drumarii sunt nevoiti…

- ULTIMA ORA…Drumul Rosiesti – Vutcani a fost redat circulatiei si se circula in conditii de iarna. De asemenea, drumarii lucreaza la deszapezirea portiunii infundate dintre localitatile Gara Rosiesti si Rosiesti. Circulatia a fost deviata pe ruta Banca –Dodesti – Viisoara – Gara Rosiesti. Pe aceasta…

- Consilierii județeni ai PSD Arad au identificat soluții pentru ca drumurile județene sa poata fi reparate, iar aradenii sa nu mai fie nevoiți sa faca slalom printre gropile pe care le intalnim la tot pasul. Reprezentanții PSD au propus ca drumurile județene sa fie aduse intr-o stare de normalitate cu…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat lista celor 38 de drumuri județene pe care se vor executa in anul 2018 lucrari de intreținere curenta și periodica. Conform programului de lucrari aprobat de plenul forului administrativ județean, nu mai puțin de 70.000.000 de lei au fost alocați de Consiliul Județean…

- Lucrari de reabilitare și modernizare pe 304 km de drumuri, la Cluj FOTO/LISTA Consiliului Județean Cluj a aprobat luni, lista celor 26 de drumuri județene pe care se vor executa in 2018 lucrari complexe de modernizare și reabilitare. Potrivit Consiliului Judetean Cluj, este vorba de lucrari…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din data de 19 februarie a.c., un proiect de hotarare care vizeaza introducerea unor restricții de circulație pe doua sectoare de drumuri județene in lungime…

- Restricții de circulație pentru doua drumuri județene recent reparate de Consiliul Județean Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din data de 19 februarie a.c., un proiect de hotarare care vizeaza…

- Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judetene din Vrancea vor fi modernizati total in urmatorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul acestei dimineți, pe raza judetului Cluj nu existau drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna. In…

- BANI MULTI… Zeci de mii de vasluieni care locuiesc in mediul rural, satui de noroaie si bataie de joc, ar dori sa stie daca drumurile care trec prin satele lor vor fi modernizate. Se pare ca la nivelul Consiliului Judetean Vaslui se anunta o serie de licitatii, in primavara acestui an, licitatii care…

- 50 de echipe de elevi și studenți vor concura la București in faza naționala a JA Company of the Year 2018, cea mai mare competiție europeana de antreprenoriat pentru tineri. Junior Achievement aduce in școli și competiția JA Business Plan Challenge 2018. Caștigatorii merg la Next Generation Leaders…

- Consiliul Judetean Sibiu a castigat doua proiecte europene in valoare totala de aproximativ 240 mil. lei (peste 52 mil. euro) pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 106 Agnita-Sighisoara si DJ 106B A1-Ocna Sibiului-Loamnes-Sorostin-Tapu. Proiectele sunt finantate in cadrul Programului…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) urmareste schimbarile de la nivelul principalelor institutii cu atributii in gestionarea sistemului medical. Din pacate, constatam ca la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) exista schimbari frecvente care genereaza…

- „Iar, ca sa nu ne acuze cineva de inconsistenta a rationamentului, am sa ma duc chiar la miezul campaniei PNL, „Respect pentru aradeni”, veritabil sablon demagogic, infirmat de practicile mizerabile ale conducerii CJA. As reformula mai degraba in „Respect pentru aradeni, in functie de culoarea votului”…

- Consiliul județean Alba vizeaza reabilitarea, modernizarea și consolidarea a zeci de drumuri județene, pe anumite porțiuni, potrivit unui proiect de hotarare care va fi supus spre aprobare in ședința extraordinara din 1 februarie. Lucrarile vor incepe in acest an. Sumele sunt exprimate in mii lei: Modernizare…

- Peste 160 de elevi din Salaj au participat sambata, 27 ianuarie, la etapa județeana a Olimpiadei de Lingvistica “Solomon Marcus”, ce a avut loc la Scoala Gimnaziala “Simion Barnutiu” Zalau. Competiția se adreseaza elevilor de la clasele V-XII, subiectele fiind structurate pe trei secțiuni: antrenament…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 26 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Un grup de locuitori din Soconzel și Stana au protestat azi, 25 ianuarie, in fața Palatului Administrativ din Satu Mare, cerand repararea drumurilor din localitate. Potrivit acestora, spre exemplu, drumul județean care leaga localitațile Socond și Soconzel este impracticabil. „Medicul de familie ne-a…

- „Consilierii județeni au votat anul trecut in noiembrie, in unanimitate, ca proiectul strategic al Aradului pe fonduri transfrontaliere sa finanțeze modernizarea drumurilor Curtici-Sanmartin, Sanmartin-Socodor, Socodor –Nadab (cu scoaterea traficului greu din Chișineu-Criș) si centura orasului Curtici.…

- Se intervine in judet pentru deblocarea unor drumuri. Pe DJ 246 Scanteia-Scheia, traficul este blocat in zona localitatii Cauesti din cauza sulurilor de zapada formate pe drumul judetean. Aceeasi situatie este si pe DJ 282D Romanesti-Podu Iloaiei-Popesti- Madarjac, pe tronsonul Podu Iloaiei-Henci. In…

- Pe drumurile judetene din judetul Constanta se circula fluent, la ora 15.00, in conditii de iarna. Consiliul Judetean Constanta, prin Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri RAJDP a intervenit, inca de la prima ora, cu toate echipamentele din dotare pe toate tronsoanele de drumuri judetene afectate…

- Premierul interimar Mihai Fifor a transmis, joi, prefectilor din judetele aflate sub cod de avertizare de vreme rea sa colaboreze cu presedintii Consiliilor judetene pentru a asigura ca nu exista drumuri judetene blocate si sa informeze permanent populatia cu privirea la starea drumurilor. …

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- Sumele alocate drumurilor din judet pentru anul 2018 merg exclusiv la cele judetene in Politic / In ultima sedinta a Consiliului Judetean de luni, 15 ianuarie, alesii judeteni au adoptat, cu unanimitate de voturi, Proiectul de hotarare privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata…

- Nu mai puțin de 9,7 milioane de lei, alocați inițial din bugetul Consiliului Județean Cluj pentru reabilitarea drumului județean 107L Petrești-Lita, au devenit disponibili pentru a fi investiți de forul administrativ județean in repararea și modernizarea unor noi drumuri județene. Aceasta economie a…

- Intr-o conferinta de presa, sustinuta vineri la Consiliul Judetean, presedintele institutiei Emil Radu Moldovan a facut vorbire, printre altele, de legile justitiei si impactul pe care il au acestea asupra societatii romanesti. Totodata, acesta a afirmat faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna,…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava va demara in acest an reabilitarea unui numar de 18 drumuri judetene, valoarea totala a proiectelor ridicandu-se la 95 de milioane de euro, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, seful institutiei, Gheorghe Flutur. Presedintele CJ Suceava a precizat ca lungimea…

- Codrin Ștefanescu a spus ca la urmatorul Congres al PSD va cere, alaturi de mai mulți colegi, efectuarea mai multor modificari in statutul partidului. Unele dintre ele vizeaza schimbarea unor articole facute chiar de Victor Ponta, despre care Codrin Ștefanescu spune ca sunt niște „prostii totale”. „Eu…

- Situatie ciudata pentru Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud care aproape in plina iarna nu a atribuit contractul pentru lucrarile de deszapezire si combatere a poleiului de pe drumurile judetene. Licitatia lansata la finele lunii septembrie a fost anulata, iar cea de a doua runda a fost deschisa abia…

- Alesii judeteni au decis in sedinta deliberativului de vineri asupra infiintarii alveolelor de calmare a traficului pe drumurile judetene, la intrarile in localitatile din judet. Proiectul de hotarare, votat favorabil de Consiliul Judetean (CJ) Suceava, a fost initiat de consilierul PSD Dan Ioan Cusnir…

- Președintele Consiliului Județean Salaj, Tiberiu Marc, a semnat luni, 18 decembrie, la sediul Guvernului Romaniei, doua contracte de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, primul vizand reabilitarea drumului județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000…

- Consiliul Judetean Cluj a semnat trei contracte de finantare europeana in valoare totala de peste 357 mil. lei (aproximativ 80 mil. euro), care vizeaza reabilitarea si modernizarea unor drumuri judetene. Drumurile judetene, cunoscute sub denumirile de Drumul Apuseni si Drumul Bistritei, fac parte…

- Consiliul Județean Cluj anunța reabilitarea unor drumuri județene din fonduri europene. Suma atrasa este de 80 de milioane de euro, fiind cea mai mare finanțare nerambursabila europeana obținuta. Consiliul Județean Cluj a încheiat, luni, 18 decembrie, trei contracte…

- Luni, 18 decembrie 2017, Consiliul Județean Cluj a incheiat trei contracte de finanțare europeana care vizeaza reabilitarea și modernizarea unor drumuri județene. Considerate a fi de importanța regionala și cunoscute sub denumirile de Drumul Apuseni și Drumul Bistriței, drumurile județene in cauza au…

- In fiecare an, de la bugetul central merg catre bugetele locale sume de bani pentru finantarea infrastructurii rutiere locale. In multe cazuri, zonele mai dezvoltate primesc mai putin bani decat cele ramase in urma. In total, in anul 2018, 450 de milioane de lei din incasarile din TVA vor merge la bugetele…

- In plina desfasurare este una dintre cele mai importante licitatii care are in centru reabilitarea unei portiuni de drum din deja celebrul proiect Poarta Transilvaniei. Desi pare o banala reabilitare de drum, miza este destul de mar, ajungand la nu mai putin de 10 milioane de euro. Culmea, o singura…

- Contribuabilii mijlocii vor putea achita obligațiile fiscale la direcțiile județene, așa cum era procedura pana la data de 1 februarie 2016, cand s-a decis ca aceștia sa se deplaseze la direcțiile regionale pentru plata taxelor. Senatorii au aprobat miercuri proiectul de modificare a Legii nr. 207/2015…