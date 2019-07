Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține joi, 30 mai, ora 17:00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, dupa discuția pe care avut-o astazi cu premierul Viorica Dancila. Principalele declarații ale președintelui Sunt foarte bucuros ca anunț ca 6,5 milioane de romani au raspuns cu DA…

- Premierul Viorica Dancila nu ii va demite pe minsitrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si pe ministrul de Interne, Carmen Dan, asa cum a cerut presedintele Klaus Iohannis. Ea spune ca a cerut o analiza, iar nicio masura nu va fi luata pana la finalizarea anchetei. "Sunt un om echilibrat si corect…

- Teodor Melescanu este asteptat pe 10 iunie in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Afacerilor Extrene va da explicații la „Ora Guvernului” privind blocajele inregistrate la votul romanilor din diaspora, de duminica.Biroul permanent al Camerei inferioare a aprobat, in acest sens, solicitarile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, in contextul scandalului legat de votul din Diaspora, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Anterior, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Dancila sa-i demita "imediat"…

- Contractul de finantare pentru proiectul ''Facilitare insertii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati'' a fost semnat joi la Palatul Victoria. In cadrul ceremoniei de semnare, ministrul interimar al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat ca programul isi propune sa…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la finalul sedintei de Guvern, ca se analizeaza posibilitatea inghetarii, incepand de anul viitor, a taxelor pe proprietate. "Romania este pe un loc foarte jos intr-un clasament la nivel european in ce priveste taxa pentru proprietate.…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, la Sibiu, inainte de Summitul sefilor de stat si de guvern, daca in cadrul discutiilor informale poate ridica probleme integrarii tarii noastre in Spatiul Schengen."Vedeti, am muncit enorm de mult si aceasta chestiune - Schengen - am pus-o in discutie…

- Persoanele fizice, juridice si institutiile publice din Romania vor putea raporta, incepand de astazi, orice de fel de incident de securitate cibernetica la numarul uni 1911. "Pe data de 2 mai vom lansa un proiect foarte important, pe o zona ce tine de securitatea cibernetica. Prin Centrul National…