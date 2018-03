Stiri pe aceeasi tema

- "Prima masura propusa este ca se va intocmi de catre autoritatile publice tutelare a unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitati autorizate prin statut", a anuntat Teodorovici. A doua masura se va lua prin publicarea…

- In contestatia publicata joi , 15 martie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Mercedes – Benz Romania cere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa constate ca ofertele depuse de catre producatorii turci Otokar si Karsan nu indeplinesc toate conditiile din caietul…

- Mercedes-Benz a contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor rezultatul licitatiei organizate de Primaria Capitalei pentru cumpararea a 400 de autobuze, la care a fost desemnata castigatoare firma turceasca Otokar. In contestatia publicata pe 15 martie in Sistemul Electronic…

- Acestea au fost evaluate la un pret total de peste 423.000 de lei, insa pretul de pornire la licitatie este de putin peste 200.000 de lei. Fiind a patra licitatie, pretul s-a injumatatit, conform legii. Tot de la ora 10 vor mai fi scoase la licitatie si 10 bunuri ce apartin societatii SC Traian Multipresc…

- Deputatul PSD a solicitat premierului Viorica Dancila ca la modificarea acestei legi sa se aiba in vedere și inchiderea unor „portițe“, prin care unii primari au posibilitatea de a acorda contracte de milioane de euro, cu dedicație, ocolind Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SEAP. „In ultima…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI) a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Primaria Adancata a scos la licitație, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP, proiectul de reabilitare și modernizare a Caminului Cultural din centrul comunei. Anunțul a fost facut de primarul Viorel Cucu. El a spus ca investiția este estimata la 2,4 milioane de lei. 1,9 milioane vor proveni…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat joi ca documentatia pentru contractul privind proiectarea si executia sectiunii 4 a autostrazii Pitesti-Sibiu a fost trimisa la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) pentru verificare si validare. Dupa validare,…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat pana in prezent sapte licitatii pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal dupa cum urmeaza: 10 noiembrie 2017 - pret de pornire 3,4 milioane euro + TVA 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA 15…

- Licitatia publica cu strigare pentru vânzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saptea de la începerea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 1.374.

- Dupa validare, contractul va putea fi postat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru ofertare. ”Proiectarea acestei sectiuni ar urma sa dureze 16 luni iar executia lucrarilor 44 de luni. Perioada de garantie pentru calitatea lucrarilor, stabilita prin documentatie este de…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, spune ca a fost lansata procedura de achizitie a patru corvete pentru Fortele Navale. Vasele de lupta vor fi construite intr-un santier naval din Romania, indiferent cine castiga licitatia, a mai spus Fifor.

- Departamentul pentru armamente al Ministerului Apararii Nationale a initiat joi procedura specifica de achizitie pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului "corveta multifunctionala", informeaza MApN intr-un comunicat transmis AGERPRES. Anuntul de participare si documentatia…

- Departamentul pentru armamente a initiat, joi 1 martie, procedura specifica de achizitie pentru atribuirea acordului cadru de furnizare a produsului "Corveta multifunctionala", conform prevederilor HG nr. 48 2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente Programului de inzestrare…

- Contractul "Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor de constructii pentru infrastructura de acostare nave tehnice si amenajare suprastructura platforma echipamente utilitati pentru servicii conexe navelor tehnice din cadrul proiectului laquo;Modernizarea infrastructurii si protectia mediului…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 90 , al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii.Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piata, a inregistrat in decursul…

- Una dintre cele mai vechi instituții de invațamant din municipiul Brașov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, are nevoie urgenta de reabilitare pentru a nu fi inchis. Cladirea nu mai corespunde masurilor de siguranța impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), astfel Primaria Brasov va…

- Primaria Iasi a scos la licitatie pachetul de lucrari de marcaje rutiere in municipiu. Acordul-cadru se intinde pe o durata de trei ani, iar suma de la care va incepe licitatia in sens descrescator pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice este 5,04 milioane de lei. Data limita de depunere a ofertelor…

- Patru asocieri au depus oferte pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire Bacau, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) vrea sa incheie un acord cadru pe o perioada de 3 ani pentru achizitia de licente MS Office Professional Plus sau echivalent, valoarea maxim estimata aferenta unui numar de maxim 30.000 de licente fiind de 71,9 milioane lei fara TVA (peste 15,4 milioane de euro),…

- Valoarea contractului a ajuns sa fie estimata la… 100.000 de euro! Violeta Stoica O situație ieșita din comun s-a petrecut, la sfarșitul saptamanii trecute, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cand procedura de achiziție pentru incheierea contractului de prestari servicii de expertizare a stației…

- Licitatia pentru tronsonul de autostrada Suplacu de Barcau – Bors a fost deblocata, iar termenul-limita pentru primirea ofertelor este 19 februarie. Potrivit prefectului Ioan Mihaiu, proiectul pentru Autostrada Transilvania (A3), sectiunea Suplacu de Barcau – Bors (cu cele trei tronsoane: Suplacu…

- Teatrul Evreiesc de Stat organizeaza miercuri, 7 februarie, de la ora 19.00, cea de-a doua parte a experimentului teatral de la Teatrul Evreiesc de Stat, in care incercam sa determinam impreuna care este prețul corect pentru o ființa umana. Spectacolul-lectura participativ PREȚUL CORECT este realizat…

- Serviciul de Protectie a Mediului din cadrul Politiei Locale Galati va desfasura, cu incepere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample actiuni de verificare a operatorilor economici din Galati.

- Conform unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara...

- Metrorex vrea sa incheie un acord cadru, pe patru ani, pentru servicii de curatenie si igienizare, valoarea acestuia fiind de 54,9 milioane de lei, potrivit unui anunt de participare, postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Un anunt de licitatie pentru vanzarea unui teren din centrul orasului Santana a atras administratiei locale numeroase critici din partea localnicilor. Totul a pornit de la postarea pe Facebook a consilierului local Irina Rus (PSD), care il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate…

- In ultimele șase luni ale anului 2017, Agenția Naționala de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, in vederea prevenirii conflictului de interese, un numar de 8.896 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).…

- Primaria orașului Cugir va plati 41.900 de lei unei firme din Timișoara pentru servicii de consultanța. SC Expert Consulting SRL din Timișoara a fost angajata de administrația locala pentru elaborarea documentelor necesare accesarii unui proiect POR pentru iluminatul public. Procedura de achiziție a…

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Romsilva raspunde acuzațiilor aparute in spațiul public cu privire la trucarea unor licitații. Direcția din Hunedoara subliniaza ca a sesizat Consiliul Concurentei asupra faptului ca cele doua din firmele participante la licitație aveau acelasi administrator si ca au depus propuneri tehnice asemanatoare.…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- In ultimele zile ale lui 2017, Consiliul Local Mosna a batut palma cu o cunoscuta firma ieseana de constructii pentru modernizarea drumurilor satesti. Licitatia lansata in acest sens pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice la inceputul toamnei s-a incheiat dupa Craciun cu semnarea contractului cu…

- In 4 ianuarie a fost publicat pe S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achizitii Publice) Anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”, contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea…

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, raspunde amenintarii primarului Gabriela Firea ca il da in judecata si publica documente care arataca exista o licitatie in desfasurare privind amenajarea unui patinoar in parcul Romniceanu. "In ce privește…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca va organiza o licitație pentru a cesiona drepturile de transmisie, din sezonul 2018-2019. Operatorii de radiodifuziune vor putea depune oferte in intervalul 8-12 ianuarie. O comisie din cadrul LPF va stabili ofertele calificate și va desemna operatorul caștigator…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…

- Potrivit reprezentanților primariei, zona propusa a fi amenajata este delimitata de strazile Dunarea – Barzava – Calea Bogdaneștilor și cuprinde urmatoarele artere: Ștefan Nadașan, Eugen Todoran, Amzei, Corina Irineu, Prof. Alexandru Cișman, Acad. Aurel Barglazan, Bachus, Taborului, Semicerc și Vidin.…

- In cadrul proiectului de restaurare, reabilitare si conservare a Monumentului Eroilor ndash; Crucea de pe varful Caraiman si de amenajare a spatiului expozitional din cadrul acestuia, Ministerul Apararii Nationale a demarat procedura de achizitie de lucrari de restaurare, reabilitare si conservare,…

- Organizatia spune ca, desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public desanatate, CNAS, Guvernul si Parlamentul aleg sa ignore soarta a peste 25.000 de medici si asistenti medicali care ofera servicii medicale intregii populatii a Romaniei, aratand ca organismele reprezentative ale…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- 'Am mandatul domnului ministru pentru a prezenta un set de propuneri in legatura cu obiectul de activitate al acestei comisii in sensul ca, constatand neclaritati in legea 135/2010 privind Codul de procedura penala, Ministerul Justitiei apreciaza ca este necesara o unitate terminologica. De aceea,…