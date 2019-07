Contract de aproape 5 milioane euro pentru realizarea Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc la Dolj Presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca proiectul completeaza tabloul unor investitii derulate in ultimii ani de administratia judeteana in domeniul cultural, a caror valoare totala depaseste 30 de milioane de euro.



"De astazi, intram in linie dreapta cu un demers foarte drag noua, in cadrul caruia Consiliul Judetean Dolj si Biblioteca Judeteana 'Alexandru si Aristia Aman' pun in opera o investitie de aproape 5 milioane de euro, fara precedent in tara noastra, pentru a realiza un muzeu dedicat cartii si exilului romanesc. Fondurile provin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii mai a fost acordat contractul de decontaminare a zonei Poșta Rat din Turda, fostul amplasament al uzinei chimice din localitate. Caștigatorul contractului este firma NAIRDA UTILCOM SRL din comuna Petreștii de Jos, societate care face parte din patrimoniul familiei Silagyi. Adrian…

- "Fantana Purcarului se afla in Piata Veche, in plin centrul orasului, fiind cunoscuta si ca fantana din Piata Elca sau Piata Veche. Aceasta a fost construita in anul 1818, in zona vechiului targ, la poala hanului Hurezi. Inscriptia in chirilica da numele ctitorilor si anul constructiei: '...s-au…

- Cladirea in care functioneaza Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Teleorman va intra intr-un amplu proces de reabilitare termica, in cadrul unui proiect cu o valoare de circa 1,8 milioane de lei, finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, a declarat joi, presedintele Consiliului…

- Un american a caștigat 344 de milioane de dolari la loterie, dupa ce a jucat numerele gasite intr-o prajitura cu ravaș pe care a mancat-o la restaurant. Pensionarul de 66 de ani a povestit ca obișnuia sa joace la loto aceleași numere, dar s-a gandit de data aceasta sa joace numerele gasite. Surpriza…

- Cel mai consistent proiect, in valoare de aproximativ 96 milioane lei, este reprezentat de complexul sportiv polivalent ce se va construi in cartierul Unirea din municipiul Bistrita, la initiativa Consiliului Judetean, a carui finantare a fost aprobata in sedinta de Guvern de joi. Alte 82 milioane…

- Consilierii locali timisoreni vor aproba in sedinta de plen de marti lansarea cererii de finantare din fonduri europene a Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara. Lucrarile vor costa 23 de milioane de lei, din care 10 milioane cheltuieli eligibile pentru finantare din Programul…

- "In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica si retele de gaze, inclusiv extinderea acestora. Majoritatea proiectelor au intreaga documentatie…

- Sprijinirea antreprenoriatului in Romania a fost printre prioritațile majore ale Guvernului PSD in ultimii doi ani și jumatate. Alocarea de fonduri nerambursabile in 2017-2019 s-a focusat, atat pe lansarea de mii de noi afaceri (și aici avem exemplele programelor StartUpNation, POCU Romania Start Up…