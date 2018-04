Stiri pe aceeasi tema

- Zona de munte din 23 de judete situate în nordul, centrul si vestul tarii se afla sub atentionare Cod galben de vânt puternic, pâna luni la ora 21:00. Judetele afectate sunt: Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Cluj, Salaj, Bihor,…

- "Fac apel la detinatorii de mijloace de publicitate (panouri, structuri volumetrice, primatice, TV screen-uri, mesh-uri) sa ia toate masurile de punere in siguranta a acestora, astfel incat sa nu reprezinte un pericol pentru cetateni. De asemenea, santierele, lucrarile edilitare deschise in Capitala…

- Gazoductul BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria) a primit unda verde. Ministerul Energiei a emis decizia prin care se pot demara lucrarile de constructie a acestui gazoduct, se anunța intr-un comunicat de presa al institutiei. „Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte…

- Este pericol de inundații, din cauza topirii zapezilor, pe Drumul Județean 223 între localitațile Dunarea- Seimeni- Cernavoda și între localitațile Rasova- Vlahii. Din acest motiv, Regia Autonoma Județeana de Drumuri și Poduri Constanța a cerut serviciului rutier sa introduca restricții…

- COD GALBEN - In intervalul 28.03.2018 ora 12:00 – 29.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Drincea (judetul Mehedinti), Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Motru – afluenti bazin inferior, Jiu – bazin aferent sectorului aval S. H. Rovinari – S.H. Podari (județele Gorj,…

- Sectorul romanesc al gazoductului BRUA se va construi cu teava de la turci, noteaza ziare.com. Societatea Nationala Transgaz SA are de construit, in urmatorii ani, aproape o treime din gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria (BRUA). Mai exact, din 1.318 de kilometri, cat va avea intregul gazoduct,…

- Meteorologii au emis, marți dimineața, mai multe atenționari cod galben de ceata in Argeș și in alte 14 județe din sudul și estul țarii. Acestea sunt valabile pana la ora 10. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca in judetele Mehedinti, Olt, Valcea, Gorj, Dolj, Braila, Buzau,…

- Transgaz va cumpara de la turci, cu peste o suta de milioane de euro, conducta de care are nevoie pentru constructia segmentului romanesc al gazoductului BRUA. Producatorii autohtoni de otel care ar fi putut produce conducta la noi in tara au atentionat inca de anul trecut ca banii europeni cu care…

- Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis zilele trecute decizia exhaustiva pentru proiectul conductei de gaze BRUA, pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podișor – Horia GMS…

- Masura vizeaza dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria – gazoduct Podisor – Horia GMS si trei noi statii de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor). ”Conducta de transport gaze naturale Podisor…

- Ministerul Energiei a emis decizia prin care se pot demara lucrarile de constructie a gazoductului BRUA, reiese dintr-un comunicat de presa al institutiei. "Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis astazi,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora 23:30. Potrivit meteorologilor, in judetele Prahova, Arges si Dambovita,…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie). Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, au fost completate si depuse, la nivel…

- Presedintii Consiliilor Judetene Timis, Bistrita, Iasi, Gorj, vicepresedintii Consiliilor Judetene Tulcea, Vaslui, Maramures si Arges, precum si oficiali din Belgia, Suedia, Franta, Ucraina, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Albania, Danemarca, Republica Moldova, Azerbaidjan, Serbia, Ungaria, Spania,…

- COD GALBEN - In intervalul 12.03.2018 ora 16:00 – 14.03.2018 ora 22:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud), Bega Veche, Bega – bazin superior…

- Citeste si: Ce spun economistii: PIB-ul, un indicator depasit, in care nu se mai poate avea incredere. Noile tehnologii au transferat o parte tot mai mare din procesul de creare de valoare catre domenii virtuale dincolo de realitatea fizica a bunurilor Lovitura de teatru. Banca Nationala a Romaniei…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan, pentru proiectul de interes comun BRUA, postat pe site-ul Ministerului…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor peste o suta de perchezitii care au avut loc joi in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unei anchete cu privire la o evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane de euro, produsa de firme din domeniile constructii si comert cu metale feroase si…

- Politistii efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete printre care si judetul Galati, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. ”Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La data de 22 februarie a.c., politistii…

- Zeci de persoane din aproape jumatate de țara implicate in afaceri ilegale cu fier vechi s-au trezit azi dimineața cu procurorii și polițiștii la ușa. Cei vizați de o ancheta declanșata in urma cu cateva luni sunt suspectați ca fac parte dintr-o grupare uriașa, extrem de bine organizata, care, prin…

- Caras-Severinul se numara printre judetele in care, in dimineata de joi, 22 februarie, au fost demarate 101 perchezitii domiciliare, fiind puse in aplicare 27 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala, prejudiciul cauzat statului fiind estimat la doua milioane de euro. Potrivit…

- Potrivit sursei citate, perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti si în judetele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj si Caras - Severin, la activitati participând si politisti specializati în investigarea…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timiș, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caraș-Severin și in municipiul București. Perchezițiile…

- Peste o suta de perchezitii ale politistilor si procurorilor au loc, joi, in 16 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile constructii si comert cu metale feroase si neferoase, cu un prejudiciu de aproximativ doua milioane de euro. Un numar de 27 de persoane vor fi duse…

- Programul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, pe 28 februarie In conformitate cu prevederile articolului 4 din Regulamentul de organizare a barajului de promovare in Liga 3, editia 2018-2019, Departamentul Competitii al FRF anunta ca tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor de baraj…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Meteorologii au emis cod galben de vant in mai multe județe din țara, valabine pana in seara zilei de miercuri. Astfel, in zonele de munte ale județelor Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, pana la ora 19:00 se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90 – 100 km/h. In județul Hunedoara…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Nu mai putin de noua directori din Ministerul Educatiei se afla astazi la Targu Jiu, alaturi de ministrul Liviu Pop. Acestia participa la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei. Intalnirea a avut loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din municipiu.…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Precipitatii si ninsoare Judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dâmbovita si Prahova se afla pâna la ora 11:00 sub cod galben de ninsoare. Totodata, va intra în vigoare…

- Vremea se inrautateste in jumatatea de sud a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii atentioneaza ca vremea se înrautateste în jumatatea de sud a tarii, unde precipitatiile se extind si vântul bate tot mai tare. Meteorologul de serviciu Mirela Polifronie: Informarea meteorologica…

- Pana pe 22 ianuarie, ora 22:00, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp. Pana…

- Cod galben de ninsori in Teleorman, incepand de duminica seara in Eveniment / Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Astfel, duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin,…

- "In zona se intervine cu autofreze si sararite pentru a debloca si cealalta banda de circulatie. Drumarii vor lucra toata noaptea pentru a indeparta zapada de pe tronsoanele afectate de ninsori si viscol", a precizat purtatorul de cuvant al CJ Iasi. In prezent, alte sase drumuri judetene…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat joi, la videoconferinta cu prefectii organizata la sediul MAI, ca mai multe unitați școlare din țara au fost inchise din cauza vremii nefavorabile.Un fost ministru din Guvernul Ponta iese la atac: 'Liviu Dragnea poate fi, in sfarșit, premier' „In…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Ministrul Liviu Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate: "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectati la ce se intampla acolo", a declarat ministrul Educatiei. Potrivit acestuia, sunt inchise unitati scolare din Galati, Arges,…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea – vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza…

- Drumarii au actionat cu 740 utilaje si 4.355 tone material antiderapant pe mai multe drumuri din 22 de judete, in perioada 13 ianuarie, ora 17:00, 14 ianuarie, ora 12:00, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), remis duminica AGERPRES.…

- Acțiune de deszapezire CNAIR: 715 utilaje si peste 6.000 de tone de material antiderapant Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. …