- Lili Bayer, reporter la politico.eu, relateaza pe Twitter ca jurnalistii publicatiei internationale au vorbit cu Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef al Parchetului European (EPPO), iar acesta le-a transmis ca nu s.a retras din cursa pentru EPPO.Precizarile…

- Procurorul francez Jean-Francois Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar european, post pentru care a fost audiat joi 11 iulie. Jean-Francois Bohnert este practic retras din cursa de Franța, scrie RFI.

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruta Kovesi in curs pentru sefia Parchetului European, este favorit sa preia sefia Parchetului National Financiar francez, echivalentul DNA din Franta, potrivit televiziunii franceze TV5. Bohnert...

