Contrabandistii au ramas fara tigarile ascune intr-o anexa din Lunca la Tisa

In timpul unei misiuni de patrulare, politistii de frontiera sigheteni au observat intr-o anexa ce apartine unui imobil din apropierea frontierei de stat, pe directia localitatii Lunca la Tisa, mai multe colete cu tigari. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Imediat, la fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a procedat la cercetarea si supravegherea zonei, fiind astfel descoperite 18 colete cu tigari.” In urma inventarierii acestora a rezultat cantitatea de 10.000 de pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 117.000 lei. Acum, politistii de frontiera efectueaza…