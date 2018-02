Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani a fost prins de polițiștii de frontiera de la Socol, județul Caraș-Severin, in timp ce incerca sa introduca ilegal, țigari de contrabanda in tara. Seara trecuta, in jurul orei 20.30, politistii de frontiera au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte o persoana…

- Polițiștii din Lugoj au tras pe dreapta, de curând, un tânar de 23 de ani, care încalcase mai multe reguli de circulație. Nu mica le-a fost mirarea când au descoperit ca barbatul, el însuși polițist la secția Transporturi Feroviare Oțelu Roșu din Caraș-Severin,…

- Polițiștii clujeni au depistat și urmarit în trafic, duminica seara, un minor de 17 ani, care conducea un autovehicul neînmatriculat, cu numar fals, pe raza cartierului Manaștur.”La data de 4 februarie a.c., în jurul orei 23:30, un polițist din cadrul Poliției…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un buzoian in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara. El avea interdictia de a parasi țara fara acordul prealabil al instantei, fiind condamnat pentru loviri și…

- Supraviețuire miraculoasa pentru un barbat din Tulcea care s-a prins de sarmele pentru rufe, dupa ce a cazut de la etaj. Omul a fost salvat de pompieri, dupa ce a stat atarnat mai multe ore de sarmele pentru rufe de la etajul intai. Ajuns cu picioarele pe pamant, tulceanu le-a spus militarilor ca a…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi seara, un conducator auto, de 70 de ani, care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 01.02.2018, în jurul orei ora 18:55, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un barbat…

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați din Albania care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cei doi albanezi au fost predați autoritatilor de frontiera sarbe, in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor si luarea…

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Politistii au depistat joi dimineata nu mai putin de 32 de cetateni din Irak, in apropierea frontierei dintre Serbia si Romania. Actiunea politistilor in urma careia au fost prinsi migrantii a avut loc la limita dintre judetele Caras-Severin si Timis. Cetatenii straini au trecut fraudulos in Romania…

- Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au prins, joi dimineața, un grup masiv de cetațeni irakieni, care incerca sa intre ilegal din Romania, dinspre Serbia. Printre ei, și copii, din care cel mai mic nu avea mai mult de patru ani.

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- Polițiștii clujeni au depistat un adolescent de 15 ani, care conducea un autoturism prin Huedin.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18:20, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au depistat un minor, de 15 ani, din Huedin, în timp ce conducea un autoturism…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto beat la volan, care a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, în calitate de conducator auto a fost implicat…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. Pe 12 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur…

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 20 de ani, din Irak, care nu avea drept de sedere in Romania. Acesta a depus o cerere de solicitare de azil la noi in tara, insa la scurt timp a retras-o. In aceste conditii el avea termen de 15 zile de a parasi tara. […] The post Irakian fara…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 1.000 pachete, in valoare de 11.700, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere.

- Captura de tigari in valoare de aproape 33.000 de euro in urma unei actiuni a politistilor din Caras-Severin. Dupa zile intregi de supraveghere, politistii au reusit sa puna mana pe doi indivizi care faceau afaceri necurate. Oamenii legii i-au prins in flagrant pe cei doi in timp ce incarcau la adapostul…

- Politistii din Seini au identificat un barbat care a patruns de mai multe ori intr-o societate comerciala de unde a sustras motorina. In urma activitatilor de investigare si documentare efectuate, politistii din Seini au identificat un barbat in varsta de 48 de ani, din oras, banuit ca ar fi sustras…

- Un batran in varsta de 79 de ani din municipiul Caransebes a fost pacalit de un hot ca s-au schimbat banii si a ramas fara aproape 14 mii lei si zece galbeni. Conform unui comunicat de presa transmis de IPJ Caras-Severin, batranul a sunat joia trecuta la 112 si a anuntat ca un necunoscut…

- Un minor deținut la Penitenciarul nr.10-Goian a incercat sa evadeze in dupa-amiaza zilei de 1 ianuarie 2018, in timp ce participa la o activitate educativa impreuna cu alți deținuți. Potrivit Departamentului Instituții Penitenciare, copilul a incercat sa forțeze ușa de rezerva a sectorului de detenție,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au confiscat peste 1.000 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, gasite ascunse in diferite locuri intr-un autoturism marca Volkswagen, condus de un cetatean sarb.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au confiscat peste 1000 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, ascunse intr-un Volkswagen condus de un sarb.

- Un barbat de 62 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis. Șoferul, un barbat de 42 de ani din comuna Bucosnita, județul Caraș-Severin, in timp ce se deplasa pe strada Timisoarei din Caransebes, in dreptul […] The post…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un barbat care comercializa ilicit articole pirotehnice, la Turda.”La data de 20.12.2017, între orele 08 :00 – 11 :00, politisti din cadrul Poliției Municipului Turda, au efectuat o acțiune, în zona pieței…

- Un tanar din Nasaud, care a furat dintr-un magazin de pe raza orasului mai multe bunuri in primavara acestui an, a fost identificat luni de politistii nasaudeni, anunta IPJ BN. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 18 decembrie a.c., in urma activitatilor desfașurate intr-un dosar…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un minor care se afla la volanul unui autoturism, pe drumurile publice.Adolescentul, în vârsta de 16 ani, a fost prins pe raza localitații Dabâca.”La data de 16.12.2017, jurul orei 20:00 politisti din…

- Un barbat care a furat țigari strecurandu-se pe geamul unui magazin din Timișoara a fost prins de polițiștii Secției 3 din oraș. Acesta a fost prins in aceasta noapte. Polițiștii au gasit la el 400 de pachete de țigari, in valoare totala de 7500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate iar…

- Peste 350 de colindatori din județele Timiș și Caraș-Severin, dar și din Torac, Serbia, le vor ura de bine timișorenilor in prima zi a saptamanii de dinaintea Craciunului. Tradiționalul Alai al colindatorilor pornește la drum luni la ora 11,30.

- Criminala de la metrou a socat Bucurestiul, dar si intreaga Romanie. Aceasta a impins doua femei in fata metroului. Din pacate, una dintre acestea, o tanara, si-a pierdut viata, calcata de metrou. Politistii au capturat-o pe ucigasa la cateva ore dupa.Citește și: Lia Olguța Vasilescu da sfoara-n…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat șase cetațeni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In seara zilei de 12 decembrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au organizat și desfașurat o acțiune…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins in flagrant de catre politisti. Acesta a incercat sa insele prin metoda ,,Accidentul” un barbat in varsta de 83 de ani, din localitatea vasluiana Ivesti.

- Un barbat de 30 de ani din Mangalia este suspect ca ar fi reușit sa-și insușeasca, luna trecuta, printr-o inșelatorie, o mașina marca Lexus in valoare de 23.000 de mii de euro din Marea Britanie. Tanarul ar fi gandit o tranzacție cu niște ordine de plata care nu aveau acoperire. Mai exact, polițiștii…

- Polițiștii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agenție de pariuri din municipiul Reșița, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin. ''În jurul…

- Ieri, in jurul orei 17.30, polițiști din Campina au observat un barbat, despre care existau date ca are suspendat dreptul de a conduce, urcand la volanul unui autovehicul și deplasandu-se pe o strada din municipiu. Polițiștii au pornit in urmarirea vehiculului, somand conducatorul, cu ajutorul…

- A imprumutat mașina de la un prieten pe care abia il cunoscuse și s-a urcat beat crița la volan. Prins de oamenii legii, acesta s-a drept altcineva și oamenii legii solicita ajutorul cetațenilor pentru a-l identifica. Potrivit Poliției Capitalei, in dimineata zilei de 5 septembrie curent, un echipaj…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat un chinez care a incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu ajutorul a patru cetațeni romani. Cei patru romani sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, fiind prezentați procurorului din cadrul Parchetului…

- foto: arhiva 2008 Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub Post-ul DAMBOVIȚA: Un fost polițist, prins de colegi cu mita, saltat acum pentru trafic de persoane și proxenetism apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 35 de ani a incercat sa treaca granița la Siret cu o mașina cu documente false. Polițiștii de frontiera au confiscat autoturismul in valoare de 40.000 de euro. Un cetațean ucrainean s-a prezentat pentru efecutarea formalitaților la punctul de frontiera Siret. Barbatul, in varsta de 35 de…

- Implinirea a 20 de ani de la inființarea Euroregiunii Dunare-Criș-Mureș-Tisa va fi marcata, in orașul Novi Sad (Serbia), in cadrul unei ședințe festive, la care vor lua parte reprezentanții județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș din Romania, Csongrad, Bekes, Bacs-Kiskun - Ungaria și, nu…

- Polițiștii clujeni au reușit depistarea uui barbat dat în urmarire internaționala pentru executarea unor pedepse cu închisoare.Conform oamenilor legii, la vederea organelor de poliție, barbatul a încercat sa fuga, polițiștii reușind sa îl prinda și sa îl…

- Polițiștii de frontiera de la sectorul Cruceni au prins, in aceasta noapte, un grup mare de migranți care incercau sa patrunda in țara noastra din Serbia. In zona graniței, aceștia au surprins 17 irakieni persoane, care au vrut sa intre in Romania pe langa pistele de biciclete. Au fost interceptați…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul DIICOT, cerceteaza doi barbați care au introdus in țara, in scopul comercializarii, peste 1.000 de comprimate de ecstasy. Miercuri, 15 noiembrie, oamenii legii au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- La data de 13 noiembrie a.c., ora 07:48, polițiștii din Panciu au fost sesizați de catre un barbat, angajat al unei firme din localitate, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in sediul magazinului, folosind chei potrivite, de unde au sustras suma de 300 lei din casa de marcat. In urma…