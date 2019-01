Contrabandă în trenul de pe ruta Sighetu Marmației – Timișoara Polițiștii de frontiera din Vișeu de Sus au depistat, in trenul care circula pe ruta Sighetu Marmației – Timișoara, un cetațean roman, care avea asupra sa doua bagaje voluminoase, care s-au dovedit a conține țigari. Barbatul, identificat in persoana lui Nuțu B., in varsta de 36 de ani, domiciliat in județul Maramureș, nu a putut […] The post Contrabanda in trenul de pe ruta Sighetu Marmației – Timișoara appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

