- Marian Dima Astazi, la Ploiesti, pe stadionul “Ilie Oana”, au loc primele doua partide contand pentru Turneul de Elita U19, de la ora 14,30 fiind programata partida Suedia – Ucraina, iar de la ora 19.30 Romania joaca impotriva selecționatei similare a Serbiei! Ieri, a fost haos, la propriu, cu privire…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Minciuna lui Mihai Stoichița, demontata de foștii oficiali FRF. ”Penibil a ajuns «Slughița»”! Zapada a acoperit terenurile de la Mogoșoaia și de la Buftea, iar pentru ca meciurile de miercuri și sambata din turul de Elita U19 sa aiba loc, acestea se vor muta la Ploiești, pe stadionul ”Ilie Oana”. Inițial,…

- Echipa nationala a Romaniei a sustinut marti un antrenament pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data intregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia.…

- Incepand de marți, la Buftea și la Mogoșoaia, se vor disputa meciurile din turul de elita U19, la care participa Romania, Serbia, Suedia și Ucraina. Inițial, meciurile au fost programate sa se joace la bazele de la Buftea și Mogoșoaia. Terenurile de la Buftea și Mogoșoaia sunt acoperite de un strat…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Fostul international Mirel Radoi este noul manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, a anuntat miercuri site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au descins, miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, dupa cum informeaza sursele Digisport. Din primele informatii, ar putea fi vorba de contractele semnate in perioada 2008-2010, atunci cand sef al forului era Mircea Sandu.

- Punctul de vedere al casei de pariuri ”Fortuna” in legatura cu alegerile de la FRF. ”Fortuna”, sponsorul echipei naționalei, a reacționat, dupa ce ”Libertatea” a scris ca Ionuț Lupescu, adversarul lui Razvan Burleanu pe 18 aprilie, este favorit. PUNCTUL DE VEDERE AL ”FORTUNA”: ”Catre redactia cotidianului…

- Echipa nationala de fotbal under 16 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianurie 2002, va disputa o dubla amicala cu selectionata under 15 a Italiei, pe 13 si 15 martie, la Centrul National de Fotbal de la Buftea, informeaza site-ul frf.ro. Meciurile vor fi transmise in…

- Atletic Bradu – Astra 2 0-1 (0-0) Stadion: ”Bradu”. Spectatori: circa 150. A marcat: Valceanu (59) Atletic: Oprican – Achim, C. Șerban, Din, Ciuca – Golban, Murineanu (66 Fundatureanu) – Trașca, Tanase (81 Paraschiv), Preda (77 Sucala) – Albu (68 Tanasescu). Antrenor: Ovidiu Tica. Astra 2: Nedelcovici…

- Ionut Lupescu este in plina campanie pentru alegerile la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, iar atunci cand nu este implicat in treburi profesionale, fostul international este un om normal, care petrece timp alaturi de familia sa.

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil.

- Marian Dima Dupa ce a amanat meciurile contand pentru etapa I a returului din Liga a III-a, jocuri reprogramate pe 28 martie, din cauza conditiilor improprii in care se prezinta majoritatea terenurilor, Federatia Romana de Fotbal a aprobat „pe ultima suta de metri” schimbarea locului de disputare a…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe fundasul Ionut Nedelcearu si pe mijlocasul Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amical cu Israelul si Suedia, din aceasta luna, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Atat…

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. "Acum 2 luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- Patru drumuri nationale din judetul Ialomita sunt in continuare blocate de ninsorile viscolite, miercuri, 28 februarie. Conform politistilor, circulatia a fost intrerupta din cauza zapezii si a viscolului pe DN 21 tronsonul Slobozia - limita cu judetul Calarasi; DN 3A tronsonul Fetesti - limita cu judetul…

- „Motanul” se afla in prezent sub contract cu echipa turca Bursaspor. In varsta de 30 de ani, atacantul a debutat la echipa naționala in 2010 și a strans 52 de selecții, marcand de 14 ori. Bogdan Stancu a evoluat ultima data pentru tricolori in meciul cu Muntenegru, din 4 septembrie 2017,…

- Bogdan Stancu, legitimat la Bursaspor, a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Bogdan Stancu ramane in Turcia, dar schimba clubul Atacantul l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin Contra inca din ianuarie, cand staff-ul naționalei…

- Bogdan Stancu i-a anunțat miercuri pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Fotbalistul a trimis un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala. Potrivit Telekomsport, Stancu l-ar fi anunțat pe selecționerul Cosmin…

- Bogdan Stancu (30 de ani) i-a informat astazi pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Bogdan Stancu, in prezent la Bursaspor, a trimis astazi un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala, conform TV Telekomsport. ...

- Școala Gimnaziala ,,Teodor Murașanu'' TURDA in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza miercuri, 21.02.2018 ora 14.00 la sala de sport, situata pe strada G.Baritiu, numarul 65, OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR FAZA JUDETEANA la FOTBAL - clasele I-IV. Read More...

- Universitatea Craiova s-a impus, la limita, scor 1-0, in partida disputata vineri seara, pe stadionul „Anghel Iordanescu“ din Ilfov, in fața echipei FC Voluntari, contand pentru etapa a 25-a din Liga I. Alb-albaștrii au marcat prin Nicușor Bancu, mijlocașul oltean ...

- In urma cu șase zile, pe terenul principal acoperit cu iarba sintetica de la Centrul Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, divizionara C din Seria a III-a, FC Petrolul Ploiești, o intalnea, in primul joc-test al cantonamentului din Ilfov, pe colega de eșalon, nu și de serie, Unirea Slobozia, intr-un…

- Potrivit Gazetei Sporturilor, Ionuț Lupescu s-ar fi decis sa candideze pentru șefia Federației Romane de Fotbal dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor.Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat…

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat ca decizia de a candida la presedintia Federatiei Române de Fotbal nu a fost usor de luat, precizând ca a "luat-o cu inima, nu cu capul".

- Un fost deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica seara, la Antena 3, o serie de inregistrari care, susține el, arunca o patia urata asupra activitații instituției. In probele prezentate se aude, susține Cosma, cum cum șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror…

- La mijlocul saptamanii, pe terenul sintetic principal din incinta Centrului Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, inaintea amicalului dintre FC Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia, a avut loc, reamintesc, testul opunand doua formații de eșalon secund, CS Balotești și CS Mioveni. Prezentat oficial…

- S au stabilit, prin tragerea la sorti de la sediul Federatiei Romane de Fotbal, meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la categoriile de varsta sub 19 ani si sub 17 ani.La Under 19, partidele sunt: SC Dinamo 1948 AFC Hermannstadt, FC Viitorul CSA Steaua meci care se va disputa pe 3 martie,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- La cateva ore dupa ce s-a stabilit componenta grupei din care vor face parte elevii lui Cosmin Contra la Liga Natiunilor, Federatia Romana de Fotbal (FRF) a stabilit si programul de pregatire pentru luna martie.

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la „SwissTech Convention Center” din Lausanne, informeaza Agerpres. Partidele se ...

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, alaturi de selectionatele Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti de la Lausanne.

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur in privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca, medicul Pompiliu…

- Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care naționala de fotbal a Romaniei o susține pe 27 martie, impotriva Suediei. Primaria Craiova și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al orașului, oficialii olteni declarandu-se onorați și incantați de propunerea…

- Lotul național largit al „stejareilor” U18 intra de maine in primul cantonament al anului, inaintea Campionatului European (23 martie – 1 aprilie). Stagiul are loc intre 20-27 ianuarie, la Complexul Sportiv Navasart Snagov, județul Ilfov. In total, au fost convocați 32 de juniori incluși in lotul național…

- Fostul international Florin Prunea a declarat, ieri, ca selectionerul Cosmin Contra risca sa isi piarda functia in cazul in care fostii jucatori ai Generatiei de Aur vor prelua conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Prunea, care ar putea candida la presedintia FRF, l-a laudat pe Contra pentru ce…

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- F. T. Ieri, politistii prahoveni de la Secția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu angajați ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR – coordonați de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – , au descins in 20 de locații, la persoane și sedii de firme suspectate…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja campania electorala. "Voi candida la aceste alegeri. Si nu numai…

- Razvan Mitroi, directorul de comunicare al Federatiei Romane de fotbal, a comentat numirea lui Gica Popescu in functia de consilier al primului ministru Mihai Tudose. "Buna dimineața! S-a trezit și premierul ca Romania are de organizat un EURO la fotbal in 2020. Drept pentru care și-a luat un consilier…

- JUNIORI… Auras June si Marcel Chiorean, jucatorii echipei Sporting Juniorul Vaslui, au fost convocati la echipa nationala de fotbal a Romaniei – Under 17 pentru “dubla” amicala cu selectionata similara a Turciei. Jucatorii pregatiti de Sorin Colceag s-au reunit duminica, 7 ianuarie, la Centrul National…

- Ulterior plecarii de la Cheile Gradiștei, pe 2 februarie 2018, delegația Petrolului va ramane pana pe 6 la Ploiești, iar in aceeași zi va urca iar in autocar, atunci pentru o deplasare mai scurta, adica doar pana la Centrul Național de Fotbal al FRF, de la Buftea, acolo unde se va desfașura al doilea…

- Celebrul antrenor Fabio Capello a afirmat vineri ca nu este interesat sa pregateasca nationala tarii sale, el preferând sa ramâna la echipa Jiangsu Suning, din campionatul de fotbal al Chinei, scrie AFP. Capello, care are 71 de ani, a semnat în iunie cu Jiangsu Suning, una dintre cele…

- Intrunit la mijlocul acestei saptamani, Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a aprobat o serie de modificari in cadrul Regulamentului privind organizarea și desfașurarea jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Noutatea o reprezinta faptul partidele nu vor mai fi stabilite…

- Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Moldovenesti de Fotbal au demarat discutiile ce tin de soarta antrenorului reprezentativei de seniori. La prima sedinta oficialii forului national au apreciat drept ne satisfacatoare evolutia selectionatei in anul 2017.