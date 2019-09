Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca “tricolorilor” ar trebui sa nu le fie frica la meciul cu Spania, din preliminariile Euro-2020, ei avand nevoie de curaj pentru a-i pune in dificultate pe iberici, potrivit news.ro.Citește și: Olguța Vasilescu,…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca s-ar multumi cu un rezultat de egalitate in fata Spaniei, dar a precizat ca daca jucatorii sai se vor apara tot meciul va fi greu sa tina piept unei selectionate de un asemenea nivel.…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca ar fi multumit daca echipa nationala a Romaniei ar obtine patru puncte in meciurile cu Spania si Malta, si foarte fericit in situatia in care ar castiga sase puncte. "Cu patru puncte as fi multumit in dubla cu Spania si…

- U Cluj va juca, sambata, in deplasare contra celor de la Metaloglobus București.Adversarii sunt pe locul 8 in clasament, dar clujenii sunt disperați dupa o victorie.”Ne așteapta o partida importanta, contra unei echipe bune a campionatului, pe un teren sintetic dificil. Chiar și așa, sunt convins ca…

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, ramane exigent dupa o saptamana incheiata excelent. „Trebuia sa inchidem jocul mult mai repede, dar am ratat ocazii mari. Mai sunt destule lucruri de imbunatatit”, a spus romanul dupa victoria cu Sint-Truiden, 2-0. Vezi AICI clasamentul la zi din Belgia Boloni…

- Andrei Cristea, 35 de ani, atacantul celor de la Poli Iași, fost jucator la FCSB intre 2004 și 2006, a comentat victoria reușita de moldoveni in deplasare cu FCSB, scor 2-1. „Nici nu-mi mai aduceam aminte de cannd n-am mai batut Steaua. E un moment important pentru noi, suntem o echipa in creștere…

- Gabriela Ruse, care a facut pereche cu Jaqueline Cristian, a declarat, duminica, dupa infrangerea din finala probei de dublu a turneului BRD Bucharest Open, ca deși și-au dorit victoria, nu au reușit sa faca cel mai bun joc al lor.

- Victoria incredibila a Romaniei contra Angliei la Campionatul European de tineret, 4-2, a fost urmata de scene memorabile dupa final Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad Nedelea (reporter), Raed Krishan (foto) și Cosmin Nistor (video), e in cantonamentul naționalei din Italia și transmite…