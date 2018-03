Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra e nervos inaintea meciului cu Suedia: ”Ne dezavantajeaza”. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei e foc și para inaintea meciului de maine cu nordicii. „Gurița” e nemulțumit ca meciul se organizeaza pe un stadion superb, noul „Ion Oblemenco”, dar cu un gazon infect. Din acest…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Nicolae Tilihoi a fost unul dintre cei mai importanti oameni din echipa Craiovei care a scris istorie la mijlocul anilor 1980. A jucat in Banie intre 1976 si 1987 si a facut pereche in centrul defensivei cu un alt fotbalist regretat de toata lumea, Costica Stefanescu. Cu 294 de meciuri jucate pe prima…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi, in deplasare, un meci amical cu selectionata Israelului.Partida incepe la ora 20.00 ora Romaniei si va fi transmisa in direct de Pro TV.In lotul tricolor se afla si un fotbalist de la campioana FC Viitorul, tanarul mijlocas Alexandru Cicaldau.Lotul…

- Partida amicala dintre FC Viitorul si Juventus Bucuresti, care ar fi trebuit sa se desfasoare, vineri, de la ora 14.00, la Ovidiu, a fost anulata din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Jucatorii formatiei bucurestene nu au putut sa se deplaseze la Constanta din cauza caderilor masive de…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Dennis Man, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau au fost convocati in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, cu Israel si Suedia, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Sambata 24 martie, la Netanya, reprezentativa…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 36 in clasamentul pe luna martie, publicat astazi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor anul trecut a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47. Romania susține…

- Deși terenul de pe noul "Ion Oblemenco" s-a prezentat pana acum intr-o stare deplorabila, s-a stabilit, in urma unei intruniri de urgența ce a avut loc azi, ca terenul sa nu fie schimbat inaintea amicalului pe care "tricolorii" il vor disputa cu Suedia la Craiova pe 27 martie. Decizia a fost luata astazi,…

- Au mai ramas cateva zile pana cand nationala feminina isi va intra pe deplin in drepturi in aceasta perioada a anului. Romania va juca saptamana viitoare doua meciuri cu Rusia pentru calificarea la Campionatul European din decembrie, nu decisive, dar cu un rol important in perspectiva turneului…

- Mijlocașul formației „U“ Craiova, Cristi Barbuț (foto), a fost prezent la emisiunea „Repriza de Sud“, de la Radio Sud (97.4 FM) și a vorbit despre experiența sa de pana acum din Banie. Banațeanul de 22 de ani a explicat care ...

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- CSU Craiova este considerata outsiderul la titlu in acest sezon, insa distanța pana la primul loc, ocupat de CFR Cluj, este de doar patru puncte, iar de FCSB, locul doi, de doar doua puncte. In ciuda acestui aspect, Denis Mangia, antrenorul oltenilor, incearca sa-și adoarma adversarele, și afirma ca…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Formatia CSU Craiova a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, si s-a calificat in semifinalele competitiei. Pentru dinamovisti a fost primul meci cu Florin Bratu pe banca tehnica. Golul a fost marcat de Bancu, in minutul 56. 1-0:…

- CS U Craiova a invins cu 1-0 pe Dinamo București, intr-un meci disputant in Banie, din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Debutul lui Florin Bratu pe banca echipei din ”Ștefan cel Mare” a fost cu o infrangere. Astfel, ”cainii” parasesc și Cupa Romaniei, dupa ce ratasera patrunderea in play-off. Craiova…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, din 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și Suedia, ce va avea loc pe 27 martie, ...

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Marcel Popescu, președintele celor de la U Craiova, a prefațat duelul pe care echipa sa il va disputa marți, impotriva lui Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. "E un meci pe care il așteapta toata lumea, mai ales prin prisma celor intamplate la meciurile de la Mediaș și Sibiu. E normal…

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare in aceasta dupa-amiaza biletele pentru amicalul Romania - Suedia, care va avea loc pe 27 martie, pe noul "Ion Oblemenco" din Craiova. Cel mai ieftin bilet costa 30 lei și poate fi achiziționat la cele doua peluze, in timp ce un bilet la VIP ajunge la 350 de…

- Italienii au anunțat cand revine Vlad Chiricheș la Napoli, dupa accidentarea suferita pe 10 februarie. Conform Gazzetta dello Sport, capitanul naționalei de fotbal a Romaniei ar putea intra din nou in calculele antrenorului Maurizio Sarri pentru meciul cu Inter Milano, programat pe 11 martie, pe San…

- "Daca pierdeam, luam trenul spre Budapesta", spunea Miriuta dupa meciul de infarct de la Chiajna, castigat cu 4-3. Ulterior, "cainii" au facut egal cu FCSB si au pierdut la Astra, ratand play-off-ul. O contraperformanta rusinoasa in istoria recenta a gruparii din Stefan cel Mare, care nu putea trece…

- Harlem Gnohere a inceput sa atraga priviri si din Vestul Europei dupa ce a reusit sa se impuna la FCSB si sa evolueze pentru prima data in cariera intr-o competitie europeana. Dupa ce saptamana trecuta a acordat un interviu pentru un post de radio din Belgia, cu cateva ore inainte de returul cu…

- Liga 1 FC Voluntari – U Craiova 0-0 / LIVE Penultima etapa din sezonul regulat din Liga 1 iși are debutul in aceasta zi de vineri cu doua partide ce se anunța extrem de tensionate, dar și spectaculoase in același timp. Partida din aceasta seara va alinia doua formații ce se afla la poluri opuse in campionat,…

- Italianul de pe banca CSU Craiova, Devis Mangia a declarat ca partida cu Sepsi OSKSf. Gheorghe, pe care elevii sai o vor sustine astazi in Liga I de la ora 20:45 pe teren propriu, se anunta a fi una infernala. Mangia le-a cerut elevilor sai sa intre pe teren cu atitudine si determinare pentru a-si usura…

- Handbalistele de la SCM Craiova și HCM Valcea se vor intalni joi in derbiul Olteniei, in cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor. Meciul se va juca in Sala Polivalenta din Banie și va incepe la ora 17.30 (TVR HD). ...

- Trei zile ne mai despart de cea de-a treia semifinala a concursului Eurovision. Craiova este in febra pregatirilor pentru ceea ce se anunța a fi un show incendiar. Spectacolul de duminica seara va avea loc la Teatrul Național din Banie.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca echipa nationala va disputa un al doilea meci amical in luna martie, in compania selectionatei Israelului, la 24 martie. Pe langa meciul cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, nationala Romaniei va disputa o alta partida de verificare, in deplasare,…

- Formatia BCM U Pitesti a suferit un esec cu adevarat rusinos . Echipa din Pitesti a fost depasita de echipa din Banie, asta la capatul unei partied in care oltenii s-au distrat cu echipa de un million de euro a Primariei Pitesti. Oltenii au cam facut ce au vrut cu pitestenii, echilibru fiind…

- Dana Roba a devenit mama pentru a doua oara.Fosta iubita a lui Nicolae Guța a nescut natural o fetița perfect sanatoasa. Bruneta a marturisit ca sarcina a fost mult mai grea decat prima. Fetița Danei Roba a cantarit la nastere 3,5 kilograme si are 53 cm, iar bruneta este in culmea fericirii. Mai mult,…

- Doua locomotive adaptate pentru a funcționa la temperaturi de pana la -40 de grade Celsius sunt produse la Craiova, de compania Softronic. Ele vor funcționa cu motoare brevetate ca invenție a echipei de 30 de ingineri cercetatori ce iși desfașoara activitatea in uzina de locomotive și trenuri din Banie.…

- Partida amicala pe care nationala de fotbal a Romaniei o va disputa pe 27 martie, impotriva Suediei, se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. De asemenea, Federatia Romana de Fotbal mai negociaza si cu alte federatii internationale perfectarea unei alte partide amicale, tot in luna martie.…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Noul stadion din Craiova care a costat aproximativ 60 de milioane de euro a fost inaugurat pe data de 10 noiembrie 2017. Autoritatile asteapta acum prima factura de la noua arena sportiva din Banie.

- Oltenii de la CSU Craiova muncesc cu drag si spor pentru al echipei viitor. Devis Mangia a continuat sedintele de antrenament in Antalya, unele care pun foarte mult accentul pe partea tactica. Dupa ce s-a salutat cordial cu Cosmin Contra, discutand pret de cateva minute ca doi amici apropiati, antrenorul…

- Toate spațiile verzi și zonele degradate din intravilanul municipiului Craiova vor fi inventariate in vederea unei „mai bune gestionari a potențialului lor“, iar pentru acest lucru primaria va plati, din bugetul local, suma de 417.100 de lei (fara TVA). Licitația ...