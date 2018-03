Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, marti, dupa victoria cu 1-0, din amicalul cu Suedia, ca nationala Romaniei a facut un meci mai bun decat in Israel, unde s-a impus cu 2-1, tot intr-o partida de pregatire."Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, impotriva…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat ca nu a dorit sa le spuna, inaintea meciului cu Suedia, componentilor echiei nationale de esecul reprezentativei "under 19", in preliminariile Campionatului European din 2018.

- Mihai Pintilii a fost surprins sa afle ca naționala U19 a pierdut calificarea la Euro 2018. Mijlocașul celor de la FCSB a aflat de la reporteri ca naționala a cedat in fața Ucrainei, scor 1-2, deși Moruțan deschisese scorul. "Am vazut pana la golul lui Moruțan. Il felicitam pe aceasta cale. Ii felicitam…

- Fostul international Ionut Lupescu i-a incurajat, marti, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe componentii nationalei under 19, dupa ratarea calificarii la Campionatul European. “Capul sus, baieti! Stiu cat e de greu, stiu cat de tare doare, trebuie sa gasiti puterea sa mergeti inainte, orice ar…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a comentat ratarea calificarii naționalei U19, care a pierdut la Ploiești cu Ucraina, scor 1-2. Președintele FRF explica ce a vazut in vestiarul echipei. "Nu am putut sa le zic nimic. Sufera toți. Plang! Au fost la 3 minute de ceva unic. Au avut același ghinion și…

- Selectionata Romaniei a ratat lamentabil calificarea la Campionatul European de fotbal Under-19 din 2018, marti seara, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, dupa ce a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 2-1 (0-0) in ultimul meci din Grupa a 4-a a turului de elita. Tricolorii antrenati…

- Romania U19 a ratat dramatic calificarea la a 17-a ediție a Campionatului European de fotbal U19, care are loc in perioada 16-29 iulie 2018, in Finlanda, dupa infrangerea din fața Ucrainei, scor 1-2. Tragerea la sorți a celor doua grupe va avea loc pe 30 mai, la Vaasa, Finlanda. Echipele calificate…

- Janne Andersson, selectionerul Suediei, a susținut o conferința de presa inaintea amicalului cu selecționata Romaniei, meci care va avea loc in acesta seara la Craiova. Romania - Suedia va avea loc...

- Dupa ce in urma cu cateva zile a invins Israel in deplasare cu 2-1, Cosmin Contra a declarat ca iși dorește ca elevii sai sa recidiveze și impotriva echipei naționale a Suediei in amicalul pe care „tricolorii” il vor susține de la ora 21:30 in direct la Pro TV pe „Ion Oblemenco”. Inaintea duelului din…

- Selecționerul Cosmin Contra continua reconstrucția naționalei de fotbal a Romaniei cu un amical impotriva Suediei, echipa care a oprit-o din drumul catre CM 2018 pe Italia. Partida de pe stadionul "Ion Oblemenco" reprezinta a doua intalnire dintre "tricolori" și Suedia dupa victoria dramatica obținuta…

- Meciul Romania – Ucraina, decisiv pentru calificarea al Campionatul European “under 19” din 2018, va avea loc tot la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, a declarat, luni, selectionerul Adrian Boingiu, transmite News.ro . “In acest moment, a ramas in continuare Ploiestiul, pentru ca in conditii atmosferice…

- "Tricolorii" spera intr-o asistenta-record, marți seara, la revenirea nationalei la Craiova dupa 14 ani, organizatorii partidei mizand pe 28.000 de spectatori. Zapada se topeste incet, dar sigur, iar Cetatea Baniei pare ca traieste in amaraciunea mortii lui Nicolae Tilihoi, simbol iubit al Craiovei…

- Jucatorii și staff-ul naționalei U19 a Romaniei au oferit un moment inedit la finalul partidei caștigate contra Suediei, scor 2-1. Chiar inainte de a declanșa sarbatoarea in vestiar, Moruțan și compania au fost chemați de antrenorul Adrian Boingiu. Iar discursul motivațional de dinainte de partida,…

- Romania U19 este la un pas de calificarea la EURO 2018, care se joaca in Finlanda, intre 16 și 29 iulie. "Tricolorii" au caștigat dramatic cu Suedia, 2-1, revenind de la 0-1. Cei mai buni jucatori de pe teren au fost Tudor Baluța, Alexandru Mațan, cei doi marcatori, și Robert Moldoveanu. Fiecare a…

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Capitanul naționalei U19, Vlad Dragomir, și-a lasat aparatorile la vedere in momentul in care a ajuns la zona mixta, dupa meciul cu Suedia, caștigat 2-1. Fotbalistul de la Arsenal a aparut cu aparatorile sale personalizate. Pe una este el, in tricoul echipei de club, iar pe cealalta este cațelul sau.…

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei format din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a obtinut o noua victorie la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Dupa 4 0 in prima etapa contra Serbiei U19, jucatorii pregatiti…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca este interesat de rezultatele meciurilor amicale cu Israel si Suedia, dar mai mult isi doreste sa observe o continuitate in exprimare a jucatorilor. "Mereu rezultatul conteaza, muncim pentru el, un rezultat bun, dupa un joc…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan ("20, "6), Morutan ("23) si…

- In aceasta perioada echipa nationala Under 19 a Romaniei poarticipa la turneul de calificare la Europeanul ce va avea loc in vara acestui an in Finlanda. Acest turneu are loc in Romania, mai precis la Ploiesti. Ieri s-au jucat primele meciuri, echipa noastra reusind un debut de vis, 4 - 0 cu Serbia.…

- Meciul amical al nationalei Romaniei cu Suedia va avea un buget de 284.000, acesta fiind aprobat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al FRF, au declarat pentru News.ro surse din cadrul federatiei.Pentru meciul amical cu nationala Israelului, bugetul a fost stabilit la 185.000 de euro.…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca este interesat de rezultatele meciurilor amicale cu Israel si Suedia, dar mai mult isi doreste sa observe o continuitate in exprimare a jucatorilor."Mereu rezultatul conteaza, muncim pentru el, un rezultat bun, dupa…

- Mijlocasul Nicusor Stanciu, de la Sparta Praga, a opinat joi ca actuala generatie a tricolorilor nu este una ratata din cauza necalificarii la CM 2018, si a precizat ca o prezenta la EURO 2020, a doua consecutiva dupa cea din 2016, ar reprezenta o performanta deosebita pentru fotbalul romanesc.…

- Selecționerul Cosmin Contra a susținut o conferința de presa și a vorbit despre partidele amicale cu Israel, 24 martie, și cu Suedia, 27 martie. "Trebuie sa ne adaptam cat mai bine la aceste condiții. Le-am zis jucatorilor. E un exercițiu de autodepașire, acesta de a te adapta in fiecare zi la condițiile…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data întregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia. La sedinta de pregatire, care a durat aproximativ 90 de mine, au fost prezenti toti cei 26 de jucatori pe care Contra îi are la dispozitie pentru…

- Emil Forsberg (26 de ani), jucator pe care-l vom vedea pe 27 martie la Craiova, impotriva tricolorilor", s-a certat cu antrenorul sau de la Leipzig Amicalul dintre Romania și Suedia se joaca marți, 27 martie, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Emil Forsberg se pregatește in aceste zile…

- Echipa nationala a Romaniei a sustinut marti un antrenament pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data intregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia.…

- Din lot nu lipsește clujeanca Cristina Laslo, care devine treptat o piesa importanta. La doar 21 de ani, handbalista evolueaza la Buducnost Podgorica, campioana Muntenegrului și are ca obiectiv participarea la Campionatul European din luna decembrie. În ciuda performanțelor, în inima…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Reprezentativa U19 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 1999, va participa in perioada 21-27 martie la Turul de Elita, ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Adversarele tricolorilor in Grupa 4 ...

- Șeful diplomației romane, Teodor Meleșcanu, impreuna cu miniștrii de externe din Țarile Baltice, Polonia, Danemarca, Suedia și Ucraina au semnat un mesaj comun la patru ani de la anexarea ilegala a peninsulei Crimeea . Inalții oficiali atrag atenția ca procesul de anexare ilegala a dus la arestarea…

- Talentatul jucator constantean de tenis de masa Cristian Pletea, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta antrenor, Andrei Filimon , a realizat o noua performanta extraordinara, cucerind medalia de argint in proba de simplu a Campionatului European de tineret Under 21 , de la Minsk Belarus . Meciul…

- Talentatul jucator constantean de tenis de masa Cristian Pletea, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta antrenor, Andrei Filimon , a realizat o noua performanta extraordinara, calificandu se in finala probei de simplu a Campionatului European de tineret Under 21 , de la Minsk.In meciul pentru medalia…

- Selecționerul Cosmin Contra are mari batai de cap, dar nu neaparat cu jucatorii naționalei de fotbal de la care așteapta cele mai bune rezultate! Antrenorul reprezentativei Romaniei a declanșat un meci…cu fiscul, chemand ANAF-ul in judecata, a descoperit CANCAN.ro, site-ul numarul unu din Romania! El…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat convocarile preliminare pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, pe lista de 19 stranieri fiind inclusi si Ionut Nedelcearu, Alexandru Cretu si Paul Anton, care nu au mai evoluat pentru prima reprezentativa.

- Tricolorii vor disputa un meci amical pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova impotriva reprezentativei Suediei. Meciul se va juca marți, 27 martie, incepand cu ora 21:30. Noul stadion al Craiovei va bifa o premiera de cand a fost recunostruit. Peluza Sud Craiova iși anunța prezența pe noul stadion,…

- Marius Șumudica a luat foc dupa ce Kayserispor a pierdut pe terenul lui Bursaspor, 0-1, și și-a criticat dur jucatorii. "Am facut cel mai prost meci de cand sunt eu aici. Daca unii jucatorii cred ca obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare, gresit, obiectivul meu nu este doar sa ramanem in…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- GSP.RO a scris ieri despre scandalul in care este implicat Radu Dragușin, capitanul echipei naționale Under 16, care refuza sa semneze contractul cu Regal Sport, deși e obligat de regulament. Fotbalistul spune ca e accidentat, dar oficialii clubului au facut memoriu la FRF, iar fotbalistul risca suspendarea.…

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C ...

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C a competitiei.

- Echipa masculina de handbal a Spaniei, dupa patru finale pierdute, a castigat primul sau titlu continental, duminica seara, la Zagreb, dupa ce a invins Suedia cu scorul de 29-23 (12-14), in finala Campionatului European din Croatia - EURO 2018. Ibericii au confirmat astfel progresul din…

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta – Spania si Danemarca – Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.Semifinalele…

- Echipa Frantei, campioana mondiala en titre, a facut un pas important spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, luni, in urma victoriei cu 39-30 in fata Serbiei. Serbia era deja eliminata din competitie inaintea meciului de la Zagreb, iar la…

- Sfarsitul acestei saptamani este plin de baschet la Constanta. In Liga 1, BC Athletic debuteaza in turneul semifinal, intalnind, duminica, 21 ianuarie, de la ora 15.00, CSM Ploiesti. Este primul meci oficial din 2018 pentru echipa de pe litoral. Adversara sa are in lot jucatori care au fost scheletul…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…