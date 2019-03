Accident pe Bdul Saturn

Accident pe Bdul. Saturn, intre Orizont 3000 și Gemenii. Un taximetru s-a ciocnit violent cu un autoturism. Circulația este blocata pe ambele sensuri. La fața locului a ajuns Poliția și un echipaj SMURD. The post Accident pe Bdul Saturn appeared first on . [citeste mai departe]