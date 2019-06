Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Ianis Hagi a declarat, joi seara, ca fotbalistii din nationala de tineret sunt putin dezamagiti dupa eliminarea de la Campionatul European, însa a subliniat ca el si coechiperii sai au "foame" de victorii si trofee, scrie News.ro."Felicit fanii care au fost alaturi…

- Atacantul George Puscas a declarat, joi, dupa eliminarea de la Campionatul European de tineret, ca ar putea sa plânga de fericire, nu de tristețe, pentru ca echipa Under 21 a României a scris istorie."Multumesc tuturor. Am dat tot ce am avut mai bun, dar Germania a fost mai buna.…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut astazi istorica partida de fotbal cu Germania, din semifinalele Campionatului European gazduit de Italia si San Marino.Confruntarea dintre campioana continentala en titre si tricolorii mici a fost gazduita, in Italia, de Bologna.Prima repriza s a incheiat…

- La aceasta ora, la Bologna, se disputa partida dintre nationalele Romaniei si Germaniei, contand pentru semifinalele Campionatului European de fotbal tineret. Germania a deschis scorul in min. 21, prin Amiri, cu sut de la 18 metri. Romania a egalat prin Puscas, in min. 26, dintr-un penalty acordat de…

- ROMANIA U21 GERMANIA U21. Mirel Radoi vrea ca elevii sai sa arate ca nu degeaba au ajuns pe locul doi la echipa cu cele mai multe goluri inscrise la turneul final din Italia si San Marino. ROMANIA U21 GERMANIA U21. "Sa fiu sincer, suntem cam prea euforici. Ma bucur ca partida e maine seara…

- Cotidianul Gazzetta dello Sport a notat, luni seara, dupa ce Romania si Franta s-au calificat in semifinalele Campionatului European de tineret, iar italienii au ratat accederea in faza urmatoare in urma remizei de la Cesena, ca remiza era una “anuntata”, potrivit stirileprotv.ro.“Spania si…

- Romania s-a calificat in semifinalele Euro 2019, dupa ce a caștigat Grupa C. „Tricolorii" s-au declarat surprinși dupa egalul cu Franța, 0-0, cand au aflat ca ora și locul semifinalei au fost schimbate. Italienii au anunțat dimineața ca semifinala in care va evolua Spania se va disputa la ora 19:00,…

- In semifinale, joi, Romania va intalni Germania, la Bologna, iar Franta va da piept cu Spania, la Reggio Emilia. Romania a participat ultima data la JO de la Tokyo din 1964. Acum, Romania va merge tot la Tokyo, la JO din 2020. Din Grupa A, Italia, sase puncte, golaveraj +3, spera la calificare, in cazul…