Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra lauda și el regula U21, adusa in fotbalul din Liga 1 de Razvan Burleanu. Selecționerul crede ca fotbalul romanesc are de caștigat de cand echipele din primul eșalon sunt obligate sa foloseasca permanent un fotbalist de sub 21 de ani. "Cu regula de U21 pe teren adevarul e ca avem generatii…

- Cosmin Contra lauda și el regula U21, adusa in fotbalul din Liga 1 de Razvan Burleanu. Selecționerul crede ca fotbalul romanesc are de caștigat de cand echipele din primul eșalon sunt obligate sa foloseasca permanent un fotbalist de sub 21 de ani. "Cu regula de U21 pe teren adevarul e ca avem generatii…

- Andreea Berecleanu va intampina sarbatorile cu durere și tristețe. In fiecare an, ea nu lipsea de la ziua tatalui ei, nascut chiar de Craciun. Insa vedeta și-a pierdut parintele in acest an. Pentru Andreea Berecleanu anul acesta a fost unul deosebit de greu. La inceputul lunii septembrie, vedeta tv si-a…

- O femeie în vârsta de 26 de ani din SUA a nascut o fetița al carei emblion a fost donat în urma cu 24 de ani, fiind astfel cel mai lung embrion congelat care a existat vreodata.

- "Parca aici s-a nascut fotbalul!", asa a simtit Rodion Camataru, fosta mare glorie a Universitatii Craiova, atmosfera de pe noul "Ion Oblemenco", la meciul cu CFR Cluj, 2-1. Marele atacant al Universitatii Craiova din anii '70-'80, Rodion Camataru, 59 de ani, a fost incantat de atmosfera creata de cei…

- Gigi Becali il provoaca pe Victor Pițurca. Acuzat de Victor Pițurca de faptul ca nu se pricepe la fotbal și ca s-a implicat de multe ori in alcatuirea echipei pe care o patroneaza, finanțatorul Stelei i-a oferit un raspuns taios fostului selecționer al Romaniei. Gigi Becali l-a indemnat sa cumpere Dinamo.…

- Cu un pas mai aproape de marea finala ”X Factor”, difuzata pe 22 decembrie, de la 20.00, la Antena 1, concurenții au avut timp sa iși imagineze și cum li s-ar schimba viețile daca ar caștiga titlul și marele premiu in valoare de 100.000 de euro.

- Italia e reprezentata de sase echipe in primavara europeana: AS Roma, Juventus, AC Milan, Lazio, Atalanta si Napoli. Primele doua vor da piept cu Sahtior, respectiv Tottenham, in optimile Ligii Campionilor, iar celelalte patru vor evolua in Liga Europa. Presa din peninsula se declara multumita de…

- Deși a ramas in istorie datorita eforturilor sale din domeniul cercetarii, Jan Ingenhousz a fost in primul rand un doctor foarte priceput al vremurilor sale. In 1768 a reușit sa inoculeze membrii familiei de Habsburg impotriva variolei. Ulterior, a devenit medicul personal al imparatesei Austriei…

- Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a fost dat in judecata de președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, in urma declarațiilor pe care fostul portar de la Dinamo le-a facut la o emisiune a lui Rareș Bogdan, "Jocuri de putere", din urma cu cateva luni. Acest lucru are…

- 44 de ore in chin a trait o fetita, venita pe lume in cea mai mare maternitate din Moldova. Parintii nici n au mai apucat sa o boteze, pentru ca micuta a fost mereu conectata la aparate.Fetita s a nascut prin cezariana la 43 de saptamani, iar parintii cred ca medicii au facut operatia prea tarziu. E…

- De cele mai multe ori, trebuie doar sa privim fața unei persoane pentru a face presupuneri despre personalitatea lor. Cei mai mulți dintre noi nu judecam o persoana dupa modul în care arata, ci doar observam anumite calitați și tragem subconștient concluzii. Dar sunt deducerile noastre corecte? …

- Dupa ce Beyonce a nascut, aceasta a luat in greutate considerabil. Pentru a putea slabi, pe langa practicarea unor exerciții fizice, aceasta a ținut o anumita dieta care a ajutat-o sa slabeasca.

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca jucatorii pregatiti de Nicolae Dica parca au uitat fotbalul la meciul cu Viktoria Plzen, scor 0-2, in grupa G a Ligii Europa."Parca am uitat fotbalul. S-a vazut relaxarea, Filip era depasit, Junior Morais parca nu-l recunosc. O sa…

- „Nu am niciun secret, dar sunt doua lucruri importante in viața unui om: moștenirea genetica și dragostea de viața. Daca faci o profesie care te satisface, nu mai conteaza atat de tare banii. Daca ești foarte bun, atunci ceea ce iți vine de acolo ii ajunge sa supraviețuiești. Nu vreau avion personal,…

- In data de 20 noiembrie a.c., in jurul orei 23.20, pe raza localitații Roșia, un șofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor și și-a continuat deplasarea, urmarit fiind de echipajul de poliție pana pe strada Principala din localitatea Cașolț. Acolo, pe fondul vitezei neadaptate intr-o…

- Unul dintre artistii de la noi traieste de ceva timp unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume. Sotia lui i-a daruit un copil, iar venirea pe lume a micutului s-a facut in mare secret. Bebelusul s-a nascut in urma cu cinci luni, dar doar apropiatii stiau despre bucuria cantaretului roman. Azi…

- Daca pe plan profesional lucrurile nu merg deloc bine pentru Mircea Lucescu, care a inregistrat doua infrangeri cu naționala Turciei in ultima saptamna, nu același lucru e valabil și plan personal. "Il Luce" a primit in acest sfarșit de saptamana o veste excelenta: antrenorul de 72 de ani a devenit…

- Smartphone-urile cu Android au devenit tinta principala a hackerilor, acestea fiind acum infectate mai frecvent si decat traditionalele PC-uri, scrie NEWS.RO.Citeste si: Tudose da ASIGURARI in scandalul transferului de contributii. Mesajul IMPORTANT transmis angajatilor de la multinationale…

- Victor Pițurca este unul dintre cei mai mari contestatari ai FCSB-ului, fiind recunoscuta simpatia sa pentru CSA Steaua, echipa Armatei construita de Lacatuș și Ion Ion. "Este o echipa care, iata, conduce in fotbalul romanesc. S-a calificat in primavara europeana. E o echipa buna, in care au fost adunați…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Olandei, Dick Advocaat, a declarat, marți seara, intr-o conferința de presa, ca nu se aștepta la o victorie așa de ușoara in amicalul cu Romania (scor 3-0), in special dupa ce a vazut amicalul de saptamana trecuta caștigat de "tricolori" cu 2-0…

- A repara ceasuri este o arta, necesita pregatire, rabdare, dar mai ales pasiune. Un astfel de pasionat este Radu Dumitru, ceasornicarul care in patru decenii și jumatate de munca a adunat o tolba cu povești ale ceasurilor reparate. Atelierul lui, din Piața Kogalniceanu din Capitala, este mic, dar aduna…

- In cursul serii de ieri, 8 noiembrie 2017, detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, pe strada Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu,…

- Adela Popescu a devenit mamica in urma cu un an, iar kilogramele in plus acumulate in timpul sarcinii i-au cam dat batai de cap, insa a reusit sa ajunga la silueta de dinainte. Vedeta a facut tot posibilul sa scape de kilogramele in plus pe care le-a acumulat in timpul sarcinii.

- Neymar ar putea fi obiectul celui mai neașteptat transfer din fotbalul mondial in ultimii ani. Presa internaționala anunța ca brazilianul s-ar putea intoarce in Spania. Nu la Barcelona așa cum s-ar fi crezut, ci la Real Madrid, acolo unde ar trebui sa-i ia locul lui Cristiano Ronaldo, cand contractul…

- Managerul lui Manchester United s-a descris in revista L'Equipe Sport&Style: "Eu am provocat o ruptura puternica la inceputul anilor 2000. Am facut intregul sistem de antrenament global, pentru ca fotbalistul este in primul rand un om". La 54 de ani, Jose Mourinho e un guru al fotbalului. ...

- Smaranda Angheni, rector al Universitații ”Titu Maiorescu”, cel mai bun profesionist de drept comercial din Romania, este ”o persoana extrem de activa și recunoscuta la nivelul francofoniei” afirma Sorin Cimpeanu, președintele Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), intr-un interviu pentru DCNews. …

- Dinu l-a numit ”oportunist” pe Mutu, pentru ca s-a dat cu actuala putere de la FRF. ”Au tradat fotbalul”. Fostul antrenor al naționalei și cel pe care l-a pregatit la Dinamo au ajuns la cutițe. Primul a scos sabia ”Procurorul”, care i-a considerat vinovați pentru starea echipei Dinamo pe Mutu și pe…

- Selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Daniel Isaila, a anunțat lotul de jucatori pentru partidele programate in luna noiembrie, cand tricolorii mici vor intalni Portugalia, la Ovidiu, pe 10 noiembrie, și Țara Galilor, in deplasare, pe 14 noiembrie. Printre aceștia ...

- Sambata a avut loc un nou duel intre doua echipe care se vor continuatoarele aceluiași club: ACS Steagu Roșu și AS SR Brașov, 1-1. Nascut din falimentul lui FC Brașov, "razboiul pentru Steagu"" s-a dus la nivel verbal luni bune, iar ieri s-a jucat și pe teren. Etapa a 11-a a L4 a programat derby-ul…

- Politia din Toronto a primit un apel telefonic in care au fost anuntati ca un barbat inarmat a luat o persoana de pe strada si s-a inchis cu aceasta intr-un magazin. Autoritatile au inchis strada si au pregatit o trupa de interventie, relateaza National Post

- Cristi Popovici, antrenorul lui Aerostar Bacau, a acordat un interviu in care a prefațat duelul de joi cu Dinamo din Cupa. Totodata, tehnicianul a vorbit și despre situația dramatica in care a ajuns fotbalul bacauan, dar spera ca orașul va reuși sa aiba din nou o echipa in prima liga in cel mai scurt…

- Fotbalul romanesc este in doliu dupa ce Ion Mateescu a incetat din viata la varsta de 65 de ani. Fostul fotbalist a jucat in sezonul 1975-1976 contra lui Real Madrid, in Cupa Campionilor Europeni, cand era legitimat la Dinamo. A

- Transgaz imprumuta 50 milioane euro de la BEI, pentru finantarea fazei I, dupa ce anul trecut semnase cu CE un acord de finantare nerambursabila de 179,32 milioane euro, tot pentru faza I. Asta inseamna ca proiectul a absorbit deja aproape 230 milioane euro, din totalul necesar, estimat initial la 560…

- L-am gasit pe Hagi din Anglia! Hagi Cristian Marin are 15 ani și este decar. Cluburile britanice Chelsea și West Ham il monitorizeaza. Vezi toate (8) fotografiile Nu mai este o surpriza faptul ca urmașii romanilor care au impanzit lumea, plecand din țara dupa Revoluție sau mai incoace, incep sa scoata…

- Gradina Zoologica din Resita are un nou pui de zimbru. Este al doilea nascut in captivitate aici in decurs de un an. Are sapte zile de viata, iar cand va mai creste va fi transferat la o alta gradina zoologica din Romania.

- Drumul județean ce leaga localitatea Ciumbrud de municipiul Aiud va fi reabilitat, in cadrul unui proiect inițiat de Consiliul Județean Alba, in valoare de 4,2 milioane de lei. In ședința de miercuri, 19 octombrie 2017, se va supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea documentației…

- Fotbalul ucrainean a fost zguduit, ieri, de un scandal imens la un meci de liga a treia, FC Dnipro - SC Dnipro-1, scor 2-0, partida jucata in condiții speciale. Unul dintre conducatorii oaspeților, deputatul Iuri Bereza, a fost lovit de ultrașii lui Dnipro, care i-au provocat o rana la nivelul feței.…

- Gica Popescu nu-l mai suporta pe Anghel Iordanescu dupa ce a aflat ca fostul selectioner nu ar fi intervenit in favoarea sa pentru a nu fi condamnat in "Dosarul Transferurilor", desi ar fi avut parghiile necesare, scrie Cancan. Gica Popescu ataca dur: Doar prostii nu vad ca numirea lui Contra…

- Cazul fetei care a plecat din Maternitate și și-a aruncat copilul intr-un canal capata noi dimensiuni prin alte cazuri care se petrec in județ, insa puține dintre ele ajung sa fie mediatizate. Astfel ca nu mai surprinde pe nimeni cum este posibil ca o alta mama sa iasa din aceeași Maternitate, fara…

- Devis Mangia a tras concluziile la finalul turului de campionat și e convins ca CSU Craiova se lupta cu șanse reale pentru titlul de campioana. Mai mult, italianul e fericit pentru faptul ca doi jucatori au ajuns la naționala mare a Romaniei, iar alți doi la cea de tineret. "Este un semn clar al faptului…

- Laudatio pentru elevul Ștefan Balauca a fost ținut de profesorul doctor in istorie, Daniel Botezatu, in calitate dubla, de consilier local dar și de profesor la Colegiul Național Mihai Eminescu.

- UPDATE Responsabilii lui FC Barcelona au luat unilateral aceasta decizie, dupa ce Federația spaniola de fotbal nu a aprobat cerea de amanare a partidei, ca urmare a situației generate de referendumul pentru independența Cataloniei.Premiera istorica nedorita in fotbalul spaniol! FC Barcelona…

- Romania – Kazahstan. Primul meci al lui Contra va fi ”fluierat” de un debutant! Partida pe care tricolorii o vor juca pe 5 octombrie, pe arena „Ilie Oana”, de la ora 21.45, nu mai are nicio miza. Pentru noi, conteaza doar ca va fi primul meci al naționalei in era Contra. Nici UEFA nu s-a obosit sa delege…

- Principala revendicare este stoparea diminuarii veniturilor lunare a personalului din sistemul sanitar, respectiv din serviciile de ambulanta. Incepand cu 1 ianuarie 2018, in urma aplicarii Regulamentului de sporuri, conform proiectului elaborat de Ministerul Sanatatii in baza prevederilor Legii 153/2017,…

- BEBELUS… Coincidenta sau nu, copilul nascut luni dupa amiaza, in curtea scolii din Corni-Albesti, va purta prenumele uneia dintre asistentele medicale care l-a mosit: Alina. Vestea a bucurat-o foarte mult pe aceasta, mai ales ca situatia in sine a reprezentat si pentru ea o experienta inedita. Fetita…