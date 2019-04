Continuam sa importam mai mult decat exportam: Deficitul comercial s-a majorat cu 751 milioane euro in primele doua luni

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial s-a majorat cu 751,1 milioane euro in primele doua luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi, importurile au crescut cu 10,1% iar exporturile cu 4,8%. În…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. În luna ianuarie 2019, exporturile FOB au însumat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In luna ianuarie 2019, exporturile FOB au insumat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In luna ianuarie 2019, exporturile FOB au insumat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. În luna ianuarie 2019, exporturile FOB au însumat…

- În anul 2018, exporturile au însumat 67,73 miliarde euro, iar importurile au fost de 82,86 miliarde euro, au transmis luni oficialii Institutului Național de Statistica. În termeni relativi, exporturile au crescut cu 8,1%, iar importurile cu 9,6%, comparativ cu anul 2017. Deficitul…

- În anul 2018, exporturile au însumat 67,73 miliarde euro, iar importurile au fost de 82,86 miliarde euro, au transmis luni oficialii Institutului Național de Statistica. În termeni relativi, exporturile au crescut cu 8,1%, iar importurile cu 9,6%, comparativ cu anul 2017. Deficitul…

- In perioada 1.I-30.XI 2018, exporturile FOB au insumat 63133,5 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 76546,0 milioane euro, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2018, exporturile au crescut cu 8,6%, iar importurile cu 10,1%, comparativ…