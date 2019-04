Continua traditia: Patru copii aflati in asistenta maternala au fost botezati la Cumpana (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Floriile la ortodocși și greco-catolici Mii de bucureșteni, clerici și credincioși, au rememorat Intrarea Domnului în Ierusalim și au facut o marturisire de credința prin participarea la Pelerinajul de Florii, sâmbata, 20 aprilie 2019. Foto: basilica.ro Este sarbatoare mare pentru crestinii…

- Ani la rand, la Campina, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, adica in sambata de dinaintea Floriilor, avea loc tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de mare insemnatate in plan spiritual pentru comunitatea locala. Preoți și maicuțe din Protorieria Campina, dar și sute de…

- Un accident a avut loc, vineri, in Dambovița. Un șofer a adormit la volan și a intrat intr-o alta mașina care circula regulamentare. Printre cei șase raniți se afla și trei copii cu varstele cuprinse intre trei și zece ani. Revenim cu detalii. Dupa moartea de meningita a elevei de 18 ani de la „Lazar”,…

- Patru copii aflati in asistenta maternala vor primi Taina Sfantului Botez in Biserica "Sfanta Cuvioasa Paraschevaldquo; din comuna Cumpana. Evenimentul va avea loc in sambata Floriilor, numita si "Mosii de Florii" sau "Lazarul", inaintea praznuirii sfintei sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim. Botezul…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu au dormit separat timp de un an și jumatate. Jurnalista a explicat care a fost cauza acestei separari. Cristina Șișcanu a facut dezvaluirea la emisiunea sa, Cristina Șișcanu Show, pe care o prezinta online. "Cand a aparut Petra, mi-am dat seama ca-l neglijez pe Madalin.…

- Peste 150 de copii din sistemul de protecție speciala al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au fost invitați sa participe la avanpremiera piesei de teatru “Frumoasa din padurea adormita”, care se va juca in data ...

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a primit una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste din partea soției sale, jurnalista Cristina Șișcanu Jurnalista cristina Șișcanu este mai indragostita ca niciodata de partenerul ei de viața, Madalin Ionescu, caruia i-a facut o superba declarație…

- O mama a donat un rinichi fiului sau in varsta de noua ani, care a fost diagnosticat cu glomerulonefrita cronica, afectiune care consta in inflamarea si afectarea sistemului de filtrare a rinichilor. Din luna aprilie a anului trecut copilul a inceput si sedintele de dializa la Spitalul de Copii „Sf.…