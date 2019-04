Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane, printre care sase copii, au murit in cursul unui asalt al fortelor de securitate din Sri Lanka impotriva unor presupusi jihadisti, in noaptea de vineri spre sambata, a comunicat politia, transmite AFP. In timp ce militari si politisti incercau sa intre in ceea ce,…

- Uniunea Europeana (UE) se opune oricarei "evolutii militare" in criza din Venezuela, "venind atat din interiorul cat si din exteriorul tarii", a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. Uniunea Europeana a facut apel si la sfarsitul…

- Problemele din Venezuela se țin lanț, iar criza pare departe de a fi luat sfarșit. Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca inchide granita cu Brazilia, informeaza News.ro.Citește și: Putin anunța planurile unui posibil razboi cu SUA: Rusia are un avantaj in privinta unei prime…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- Papa Francisc a declarat marti ca este deschis ideii de a juca un rol de mediator in Venezuela numai daca i se va solicita acest lucru de catre ambele parti angrenate in criza politica, relateaza dpa. Luni, presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca i-a scris papei, invitandu-l sa faciliteze…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca i-a scris papei Francisc pentru a-l ruga sa joace un rol de mediator în criza politica din tara sa, transmite luni dpa, citata de Agerpres.

- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…

- Întreaga situație din Venezuela depinde acum de armata țarii și de cât de loiala aceasta va fi regimului Maduro, a declarat marți ministrul adjunct de finanțe din Rusia, Sergei Storchak potrivit Reuters. ”Probabil ca vor fi probleme. Totul depinde acum de armata, de soldați,…