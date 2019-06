Continuă tensiunile în PSD. Liviu Pleşoianu: E timpul trierii de mimoze "In PSD, e timpul trierii barbaților de stat de mimozele ipocrite. Am urmarit ieri diverse mimoze politice care jucau prost scena crisparii. Ii crispa afirmația mea cu privire la predarea cvasitotala a partidului. Ii crispa afirmația mea cu privire la faptul ca doamna Dancila#2 este cel mai aprig oponent al doamnei Dancila#1. Nu ii crispa insa faptul ca fostului lor lider de partid i s-a programat condamnarea la o zi dupa alegeri, ca trofeu și ca miza electorala. Nu ii crispa ca semnatarii protocoalelor secrete sunt bine-mersi in timp ce colegul lor, care a publicat unul dintre protocoale,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

