F. T. Lucru clar, pe fondul secetei si, nu in ultimul rand, al neglijentei, continua sezonul arderilor de vegetatie uscata. Astfel, daca in cursul saptamanii trecute au fost inregistrate arderi in serie pe teritoriul mai multor unitati administrativ – teritoriale din judet, inceputul saptamanii a debutat tot “ in flacari”. Ieri, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, pana la ora 13,30, zeci de pompieri si mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma s-au deplasat in comunele Plopu (sat Galmeea), Magureni (sat Lunca Rahovei), dar si in orasele…