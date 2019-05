Continuă scandalul pe piața taximetriei Dupa ce, in urma cu o zi au fost vehiculate informații conform carora circulația in regim de ride-sharing va deveni imposibila datorita blocarii aplicațiilor Uber, Bolt și Clever ca urmare a intrarii in vigoare a reglementarilor facute de Guvern prin ordonanta de modificare a legii taximetriei, scandalul taximetriei se perpetueaza, fiind intreținut de declarațiile parților implicate. Clever, una dintre cele mai importante aplicații de transport din Romania, a declarat ca iși va continua activitatea pe plan local in ciuda intrarii in vigoare a Ordonanței de Urgența care aduce modificari Legii taximetriei… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor spune ca soferii care folosesc UBER, Bolt și Clever nu sunt scosi din joc si ca legea a fost prost interpretata. Razvan Cuc promite acum o ordonanta de urgenta pentru ridesharing. Initial autoritatile au anuntat ca acesta va fi data pana la intrarea in vigoare a modificarilor…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati, astazi, de Politia Rutiera sa le conteste in instanta. "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie…

- "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie si m-am dus si am contestat cand am considerat ca mi s-a facut o nedreptate", a declarat Cuc la Palatul Victoria, raspunzand unei intrebari referitoare la amenzile…

- Numarul soferilor activi pe aplicatiile companiilor de ridesharing a fost, joi, mai mic cu 25% decat media zilnica, ceea ce a facut ca timpul de asteptare sa creasca la peste 10 minute, arata reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala (care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever),…

- Clever, una dintre cele mai importante aplicații de transport din Romania, care asigura servicii de mobilitate pentru peste 1,5 milioane de pasageri prin intermediul a peste 30.000 de șoferi autorizați, continua activitatea pe plan local in ciuda intrarii in vigoare a Ordonanței de Urgența care aduce…

- Politicieni din aproape toate partidele militeaza pentru incalcarea cu buna stiinta a Legii taximetriei, doar pentru a face loc pe piata din Romania unor firme care incalca cel putin trei legi ale statului roman: Legea taximetriei, Codul Muncii si Codul fiscal, avertizeaza reprezentantii Confederatiei…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) amana protestul programat pentru joi, 28 februarie, dupa negocierile cu Viceprim-Ministrul, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu si cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Transportatorii…

- Decizia a fost luata in urma intalnirii cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu ministrul Dezvoltarii Regionale, Daniel Suciu, a declarat pentru Agerpres, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR. "Am decis sa amanam protestul doua saptamani. Asteptam publicarea proiectului Legii taximetriei…