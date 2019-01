Stiri pe aceeasi tema

- Doi salariati de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) au intrat in greva foamei in aceasta dimineata in fata sediului companiei din municipiul Targu Jiu. Este vorba de Manu Tomescu, lider de sindicat la termocentrala Rovinari si Nicolae Calota, lacatus mecanic la aceeasi unitate.

- Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, angajat al Complexului Energetic Oltenia (CEO), a intrat, marti dimineata, in greva foamei in fata sediului companiei din Targu-Jiu, in semn de solidaritate cu miile de mineri care protesteaza in cariere din judet. Potrivit…

- Un angajat al Compelxului Energetic Oltenia, Dumitru Alin Luca, se afla in greva foamei in fata sediului companiei, din Targu Jiu. Barbatul a mers ieri pe jos 32 de kilometri de la Farcasesti si a ajuns la Targu Jiu pentru ...

- Zeci de salariati ai combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea au intrat, miercuri, in greva foamei, ei cerand respectarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca in cazul...

- Unul dintre cele mai mari proiecte din regiunea Oltenia, cu finantare de la Uniunea Europeana, care se va derula pe teritoriul judetelor Dolj si Gorj, se apropie de momentul incheierii contractului de finantare. Autoritatile judetene si locale au dorit sa ...

- Aproximativ 1.500 de angajati ai Aeroportului Henri Coanda - cel mai mare din Romania - ar putea intra in greva daca nu se inteleg, in curand, cu conducerea companiei, in vederea semnarii contractului colectiv de munca, potrivit ziare.com. Conducerea sindicatului lucratorilor din aeroport estimeaza…