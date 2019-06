Continuă protestele în Hong Kong. Mii de manifestanţi pe străzi Totul a pornit de la un proiect de lege care le-ar permite autoritatilor din aceasta regiune cu statut special sa extradeze suspecti catre tari cu care nu au acorduri. Oamenii se tem ca legea ar putea fi folosita pentru condamnarea oponentilor politici ai regimului de la Beijing. Fortele de securitate au raspuns rapid. Au incercat sa imprastie multimea cu gaze lacrimogene, sprayuri paralizante si chiar cu gloante de cauciuc. Peste 80 de oameni au fost raniti in violente. Doi dintre ei sunt in stare grava. Iar cel putin 11 oameni au ajuns dupa gratii. Protestele au paralizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

