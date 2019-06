Stiri pe aceeasi tema

- Intrevederile președintelui rus Vladimir Putin cu partenerii sai, in cadrul summitului G20 de la Osaka, se vor concentra asupra eforturilor de soluționare a crizelor internaționale, a informat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Tass, conform Mediafax.Purtatorul…

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere, joi noaptea, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei familii mari din Parlamentul European. Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa. 'Ucraina face deja parte din familia europeana. Ucraina si-ar dori integrarea…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, se va deplasa in Europa saptamana viitoare pentru un nou turneu, cu o etapa in Germania dupa recenta sa vizita anulata care a provocat consternare, a anuntat vineri Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. Cu incepere de joi, 30 mai, pana miercuri, 5 iunie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Volodimir…

- "Parlamentul solicita guvernului grec sa adopte orice actiune diplomatica sau juridica pentru a satisface orice pretentie a statului grec referitoare la primul si la al doilea razboi mondial", se arata in rezolutie. Majoritatea deputatilor, fie ca apartin partidului de stanga Syriza al premierului…

- Donald Trump si-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea NATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New Yor, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii poverii in Alianta si si-a exprimat…