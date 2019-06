Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare se afla in inchisoare, acolo unde peste o luna de zile se va casatori cu aleasa inimii lui, Roxana, femeia care ii este alaturi de peste zece ani. Dar nu doar atat, Radu Mazare va fi si nas de cununie.

- Radu Mazare s-a decis sa se insoare, la 50 de ani. Fostul edil al Constanței vrea sa iși demonstreze iubirea și aprecierea fața de femeia care i-a fost alaturi de ultimii ani și sa iși puna pirostriile, in timp ce se afla incarcerat la penitenciarul Rahova.

- Mihai Mazare, fratele lui Radu Mazare, a dezvaluit cand va avea loc nunta fostului primar al Constanței cu iubita lui, Roxana, divulgand și alte detalii despre nunta ce va avea loc la Penitenciarul Rahova.

- Radu Mazare și-a cerut iubita de soție și urmeaza sa se casatoreasca in Penitenciar. Fostul edil al Constanței și Roxana Mihalache sunt impreuna de peste zece ani și, iata ca a sosit momentul sa iși oficializeze relația. Avocata Lizeta Haralambie a facut primele declarații despre eveniment. „Se pregatește…

- Radu Mazare a ajuns luni seara la penitenciarul Rahova, unde va sta 21 de zile in perioada de carantina. Fostul primar al Constanței vrea sa recupereze anii pierduți cu distracția prin cluburile din Mamaia, așa ca s-a pus pe citit. Avocata lui, Lizeta Haralambie, a declarat ca Mazare „citește ce carți…

- Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa ce a stat un an și jumatate in Madagascar. Fostul lider PSD a fost incarcerat la Rahova, pentru a executa o pedeapsa de 9 ani, sentința fiind definitiva. Mazare a ajuns in țara cu un avion care a facut escala la Paris, unde s-a urcat și fiul sau, Radu.Marți…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost extradat in Romania și incarcerat la penitenciarul Rahova. Intr-o scrisoare transmisa prin intermediul avocatului, Mazare susține ca se va descurca in pușcariile din Romania, asta dupa ce a vazut condițiile inumane in care a fost tratat in Madagascar.Citește…

- Aparatorul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, a declarat marți ca fostul primar al Constanței se aștepta sa fie arestat și ca la Rahova nu s-a plans de nimic, subliniind ca acesta a inceput sa citeasca istorie și geografie. Avocatul a mai spus ca Mazare are doi colegi de celula, conform Mediafax.Citește…