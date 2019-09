Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Autostrada București – Brașov, Tronson Comarnic – Brașov, Lot 2: sector Rașnov – Cristian + racord avanseaza intr-un ritm alert, scrie mytex.ro. Cum vremea este de partea constructorilor, se lucreaza intens și noaptea. O adevarata galerie foto și video postata pe Facebook de catre reprezentanții…

- Doua microbuze de marfa și un TIR au fost implicate in aceasta dupa amiaza intr-un accident rutier pe DN7, la ieșire din Arad spre Pecica. In urma impactului o persoana a fost ranita ușor. De altfel, traficul rutier in zona a fost ingreunat imediat, iar un sens de circulație este blocat. …

- Potrivit reprezentanțiilor Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, lucrarile de reparații pe DN13, in județul Brașov, sunt pe ultima suta de metri. Aceștia promit ca de saptamana viitoare vom avea parte de condiții de circulație excelente pe DN13, in zona Padurea Bogații. Lucrarile de…

- Podul Constanta intra in reparatii Lucrarile de reparatii si consolidare pe podul de cale ferata Constanta, din Capitala, încep luni si se vor desfasura doar în cursul noptii, fara închiderea totala a circulatiei masinilor pe Calea Grivitei, artera rutiera care trece pe sub pod…

- Circulatia pe DN 73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Conform unei informari remisa de DRDP Brasov, lucrarile vor incepe "cel…

- In acest an in județul Suceava vor fi modernizați aproximativ 200 de kilometri de drumuri naționale, a anunțat directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu. El a aratat ca in prezent se lucreaza pe DN2E la Cumaparatura-Bunești-Dragușeni și DN2E Paltinoasa-Marginea. ”Probabil…