Continuă HEGEMONIA familiei Lucescu? In sezonul trecut i-a fost furat titlul in Grecia, dar acum nu are cum sa-l scape, chiar daca distanta fata de Olimpiakos s-a micsorat la sapte puncte cu opt runde inainte de final. Razvan Lucescu este pe cai mari cu PAOK Salonic, iar castigarea trofeului il poate propulsa sigur la vara intr-un campionat puternic din Vest. Pentru asta trebuie sa puna factorul financiar pe planul doi, si asta deoarece Sahtior, club cu care tataul sau a scris istorie, a inceput sa-i dea tarcoale. Presa din Ucraina scrie ca Luce jr. ar fi ca si instalat din aceasta vara in locul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu se simte prea bine la PAOK Salonic ca sa plece la sfarșitul sezonului. Mai ales daca va aduce la Salonic primul titlu dupa 34 de ani. Așa cred jurnaliștii greci apropiați de alb-negri. Dar antrenorul in varsta de 50 de ani nu duce lipsa de oferte. Una dintre ele ar veni din Ucraina, chiar…

- PAOK Salonic s-a impus parin golurile marcate de Pelkas '4, Oliveira '9, Biseswar '33, Swiderski '78 si Pedro Henrique '88. Pentru gazde a inscris D'Urso, in minutul 64. PAOK nu a inregistrat nicio infrangere in actuala editie de campionat. Echipa lui Razvan Lucescu este lider in clasament,…

- Razvan Lucescu la 50 de ani! Antrenorul roman aflat in marș triumfal in Grecia, cu PAOK Salonic, s-a destainuit, povestind episoade amuzante din tinerețe și ce-l framanta sau il implinește in prezent. O casa așa cum oricine și-ar dori pentru sine și familia sa. Un living uriaș, eficient compartimentat,…

- Antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, Razvan Lucescu, a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coanda, ca obiectivul sau este de a castiga titlul in Grecia si nu de a incheia campionatul fara infrangere. El a mentionat ca elevii sai trebuie sa fie atenti in continuare chiar daca au castigat, duminica…

- Vieirinha a deschis rapid scorul, in minutul 3, cu un șut superb de la peste 25 de metri. Olympiakos nu a avut timp sa se dezmeticeasca. Biseswar a dublat diferența in minutul 19. Olandezul a punctat din fața porții goale, dupa o minge primita norocos de la Chupa Akpom. Golul de 3-0 a fost opera…

- Echipa lui Razvan Lucescu nu se joaca! PAOK Salonic e foarte aproape sa il piarda pe golgheterul Aleksandar Prijovic, cel a carui clauza de reziliere a fost activata de Al-Ittihad, insa liderul Greciei nu a stat mult pe ganduri.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat statul din taxa clawback…

- Razvan Lucescu (49 de ani) este aproape de o performanța senzaționala in Grecia. Poate aduce titlul la PAOK Salonic dupa 34 de ani, dar pauza de iarna ii poate incurca socotelile. Sarbul Aleksandar Prijovic (28 de ani), golgeterul formației, nu a fost prezent la antrenament efectuat astazi pe Toumba.…

- PAOK Salonic a invins-o pe Larisa, scor 2-1, in etapa a 13-a a campionatului Greciei, si e campioana de toamna, la 7 puncte distanta fata de Atromitos și la 8 fata de Olympiakos. Cu toate acestea, Razvan Lucescu, antrebnorul gruparii alb-negre, a fost victima unui atac fara precedent.