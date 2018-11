Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni la un post TV, ca el l-a propus pe Dacian Ciolos comisar european, nu Traian Basescu. Acesta a adaugat ca "vorbeste de la sine" faptul ca Ciolos critica clasa politica, in contextul in care aceasta "l-a impins in sus".