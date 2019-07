Continuă delirul unui pesedist învins! Șerban Nicolae a explicat ca repatrierea celor 63,7 tone de aur din rezerva Romaniei costa „mult mai puțin” decat scoaterea aurului din țara. Liderul PSD a lansat un atac furibund la adresa lui Mugur Isarescu susținand ca „un impostor calarea o banca de aur și banca s-a rupt”. „Știri de Ultima Oara: – Costurile aducerii și depozitarii in țara a celor 63,7 tone de aur din rezerva Romaniei, folosind capacitațile Ministerului Apararii Naționale, nu depașesc cateva sute de mii de euro. Mult mai puțin decat a costat scoaterea aurului din țara. De data asta, nu se mai adauga comisioane și bonusuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spune ca aurul Romaniei ar trebui adus in țara, din Londra, numai pentru verificare, insa ca ar trebui dus inapoi. Guvernatorul BNR a precizat ca repatrierea aurului ar avea drept impact creșterea costurilor. Senatorul PSD Șerban Nicolae il contrazice, lansand un atac…

- Senatorul PSD Serban Nicolae il ironizeaza pe Mugur Isarescu, dupa ce guvernatorul BNR a glumit la randul sau, joi, ca cei din Bundesbank sunt nemti, dar „au si ei Serbanii lor“, care au solicitat repatrierea aurului.

- Serban Nicolae sustine ca repatrierea celor 63,7 tone de aur din rezerva Romaniei costa "mult mai putin" decat scoaterea aurului din tara. "Un impostor calarea o banca de aur, iar banca s-a rupt", spune el in contextul in care senatorul PSD s-a opus unui nou mandat al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.…

- Guvernatorul BNR a respins ideea folosirii aurului in operațiuni pe piața. „Este o curiozitate, cand obții profit din operațiuni valutare, mai vine cate un pitpalac si ne explica ca de ce nu ați facut operațiuni cu aur? Pai de ce sa riscam aur?", a spus Isarescu. Guvernatorul spune ca operațiunile…

