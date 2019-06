Continua cursa inarmarii in Orientul Mijlociu: Dupa ce Iranul i-a doborat o drona, SUA trimite avioane de lupta ultramoderne

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat sambata, la Osaka, in timpul summitului G20, ca a reluat discutiile legate de comert cu presedintele chinez, Xi Jinping. E un pas inainte, pentru care SUA a trebuit sa faca sacrificii... La inceputul lunii mai, Donald Trump a majorat o serie de taxe…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, consilier de stat al premierului Dancila, a fost pus sub acuzare pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI, potrivit unor surse…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge "in curand" intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin. Kim Jong Un "va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia" presedintelui…

- Americanul David Malpass a fost numit oficial presedinte al Bancii Mondiale si isi va incepe marti mandatul de cinci ani, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat, relateaza AFP. Malpass, de 63 de ani, un fidel sustinator al presedintelui Donald Trump care a fost pana acum subsecretar…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans si-a aratat miercuri din nou sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi si a spus ca a subliniat de mai multe ori in discutiile cu Guvernul de la Bucuresti ca fosta sefa a DNA trebuie sa fie lasata sa isi prezinte candidatura pentru sefia Parchetului…