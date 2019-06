Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, joi, la Digi Sport, ca s-a inteles cu Bradley de Nooijer pentru venirea acestuia la FCSB si ar urma sa plateasca 500.000 de euro pentru acesta potrivit news.ro“N-a plecat Morais, dar nu-i departe. Nu-l las sa plece pana nu-l iau pe De Nooijer. Mi-a spus Hagi: Gigi,…

- Eugen Neagoe (51 de ani) e decis sa ramana la Dinamo, in ciuda presiunilor puse de suporteri in ultimele doua zile, și va aduce joi un portar, iar vineri un fundaș central. Conform surselor GSP, antrenorul le-a transmis oficialilor lui Dinamo ca nu vrea sa fie implicat in acest razboi care nu ii aparține…

- Viitorul schimba liniile. Gica Hagi lasa noua jucatori in afara lotului pentru meciul cu Sepsi. Dupa ce a folosit cam aceeași jucatori in cele trei meciuri dificile disputate intr-o saptamana, cu FCSB și CFR Cluj, in campionat, și CSU Craiova in Cupa Romaniei, Gheorghe Hagi a decis sa le ofere acestora…

- Meci cu final asteptat pe stadionul Dan Paltinisanu, acolo unde Timisoara Saracens si Dinamo Bucuresti au luptat pentru puncte in etapa de weekend din Superliga de rugby. Banatenii s-au impus chiar mai usor decat o arata scorul, cu 36-14, dupa ce la pauza au condus cu 22-0. Partidele cu Dinamo sunt…

- Victorie fara probleme pentru Timisoara Saracens in ceea ce s-ar putea sa fi fost ultimul joc pe teren propriu din acest sezon. „Leii” s-au impus cu 36-14 (22-0) in fata lui Dinamo Bucuresti. Banatenii au marcat patru eseuri in prima repriza, prin Ionuț Mureșan, Eugen Capațina, Tevita Manumua și Sione…

- Selecționerul Cosmin Contra a surprins pe toata lumea cand a decis sa nu-l includa in lot pe Alexandru Mitrița pentru meciul caștigat marți cu Insulele Feroe, scor 4-1. Tehnicianul și-a explicat decizia. „Felul in care l-am vazut in zilele premergatoare meciului cu Suedia m-a facut sa iau decizia de…

- Timisoara Saracens a dominat rugby-ul romanesc in ultimul deceniu, dar in ultimele doua sezoane formatia Primariei Bucuresti, CSM, a devenit tot mai puternica. Campioana Romaniei a trecut si prin clipe mai putin placute din punct de vedere financiar si conducerea admite ca echipa actuala are sansa a…

- Tricolorii se reunesc duminica pentru a pregati debutul in preliminariile Campionatului European 2020, turneu final la care Arena Naționala va gazdui patru partide, informeaza FRF. Primele doua jocuri ale tricolorilor in preliminarii sunt impotriva Suediei, in deplasare, pe 23 martie, ora ...