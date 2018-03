Continental vizeaza investitii de 175 milioane Euro in Romania, in 2018, si 1.000 noi angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884,…

- Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie ''Complexul Energetic Hunedoara'' sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor…

- Nereguli grave descoperite intr-una dintre cele mai mari primarii din Romania de Curtea de Conturi, care acuza plata ilegala a unor stimulente pentru administrarea creantelor fiscale unor functionari care nu au atributii in acest sens. Metoda a fost declarata ilegala de instanta. Cu toate acestea, plata…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Decizia de a nu se acorda sporurile acestor angajați aparține Consiliului Județean Timiș. Reprezentanții instituției care se afla sub umbrela CJ Timiș au cerut acești bani, dar nu li s-au acordat. Cel puțin deocamdata. Președintele CJ Timiș Calin Dobra spune ca daca cei de la DGASPC Timiș…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- Societatea Nationala Inchideri Mine Valea Jiului ar putea primi in acest an un ajutor de stat in suma de 68,26 milioane lei pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive, arata un proiect de Hotarare pus in dezbatere publica de Ministerul Energiei. „Ajutorul de stat in suma totala…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Banca Transilvania a primit 75 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investitii (BEI), prima transa a unui credit de 150 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru co-finantarea unor proiecte derulate de IMM-uri. ”Acesta este a doua facilitate de credit luata de BT de…

- Joi, 15 februarie, a avut loc lansarea oficiala in Romania a “Anului european al patrimoniului cultural”€ – una dintre cele mai importante surse de finanțare a restaurarii, consolidarii si conservarii monumentelor de patrimoniu. Finanțarea sprijina conservarea, protectia, promovarea și dezvoltarea obiectivelor…

- Liviu Galatanu (31 de ani), Alin Pohilca (29 de ani) si Liviu Moise (30 de ani) au absolvit Facultatea de Arhitectura Navala din Galati, fiind angajati imediat la firme care proiecteaza nave din Marea Britanie si Norvegia. Dupa cativa ani petrecuti in afara, ei au infiintat o firma de consultanta navala…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Una dintre cele mai mari concedieri colective din ultimii ani a fost anuntata in aceasta luna. Sute de angajati de la fostul Combinat de Utilaj Greu din Iasi au fost luati in evidentele Agentiei Judetene de Ocuparea Fortei de Munca.

- Desi presedintele Republicii Moldova a lansat mai multe atacuri la adresa Bucurestiului pe parcursul aflarii sale la Presedintie, ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, considera ca Igor Dodon isi doreste o apropiere fata de Bucuresti. Tot in acest context, diplomatul roman sustine ca seful…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- Romania va fi, peste 30 de ani, o tara puternic depopulata si cu o medie de varsta crescuta. Este avertismentul oficialilor de la Organizatia Natiunilor Unite. Concret, un studiu al ONU arata ca in perioada 2017 – 2050, populatia Romaniei va scadea cu 17%. Daca avem in vedere si statisticile INS, un…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Peste 4% din persoanele angajate in mediul privat din Romania activeaza in industria textilelor. Chiar daca numarul companiilor active a crescut in anul 2016, domeniul a pierdut peste 9.000 de angajați, arata un studiu Creditinfo.

- Biblioteca Digitala a Bucureștilor este din nou online, incepand de ieri, urmare a intervenției unei echipe de specialiști de la Compania Municipala Tehnologia Informației, care in ultimele saptamani a efectuat un audit amanunțit al sistemelor hardware și software care deservesc acest proiect. In acest…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner.

- Vesti proaste pentru sute de oradeni: vor ramane someri dupa ce una dintre cele mai mari fabrici a decis sa puna lacatul pe porti. Este vorba de compania Zaharul, producatorul brandului "Diamant". Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila, astfel ca investitorii vor produce…

Noi dezvaluiri socante despre politistul pedofil ies la iveala! Acesta are un frate geaman, care a lucrat tot in Ministerul de Interne, de unde ar fi fost dat afara pentru abateri disciplinare! Fratele geaman al pedofilului este acum politist local in Capitala!

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale i s-au rambursat 664 de milioane de euro de catre Comsia Europeana, pentru acordarea avansului aferent campaniei 2017 din platile directe finantate din Fondul European de Garantare Agricola a anuntat, luni, ministerul de resort intr-un comunicat de presa,…

- Chiar daca, anul trecut, functionarii Primariei Deva au beneficiat de consistente majorari salariale, liderii sindicali ai acestora au indraznit sa-i ceara noului primar al Devei inca o cresetere a salariilor, cu 20 la suta, astfel incat retributiile lor nete sa nu fie diminuate in urma trecerii…

- Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania spun ca noile modificari aduse la Codul Fiscal, in special transferul contributiilor de la angajat la angajator, vor aduce pierderi in domeniul in care activeaza de pana la 2 milioane de euro si vor afecta circa 6.000 de dezvoltatori de jocuri. Totodata,…

- Un program de amploare s-a finalizat oficial ieri, la Hotel Astoria, unde a avut loc prima zi de conferinta din cadrul proiectului transfrontalier de prevenire si combatere a inundatiilor in bazinele raurilor Siret si Prut. „EAST AVERT MIS ETC 966" consta in implementarea unui sistem modern de monitorizare…

- Adunarea Generala a creditorilor Oltchim SA a aprobat contractul de vanzare de active (Pachetele 1-5 si, parțial, 7) incheiat intre Oltchim SA – in calitate de vanzator, Chimcomplex SA Borzești – in calitate de cumparator si Serviciile Comerciale Romane SA – in calitate de Garant, inclusiv Prețul Tranzacției…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Parlamentul a inceput dezbaterile, in plenul reunit, pe bugetul de stat pe 2018. Premierul Mihai Tudose, prezent la dezbaterile finale, a declarat ca este un proiect al dezvoltarii și al investitiilor. ”Am preferat sa fim prudenti, sa ne raportam la o crestere de 5,5 cu toate ca dupa primele noua luni…

- "Mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica" Comisarul european Corina Cretu a declarat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". Potrivit…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,224 milioane in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de…

- Majoritatea imprumuturilor ipotecare si a creditelor pentru companii au fost acordate la dobanzi variabile, ceea ce reprezinta un „factor agravant“ pentru stabilitatea financiara in conditiile reluarii ciclului de crestere a dobanzilor, sustine Liviu Voinea, viceguvernator al BNR, scrie ZF.ro. In…

- Dezbaterile intense in 2017 pe tema Pilonului II (pensiile obligatorii) au adus si un plus de interes pentru Pilonul III. In 2017 s-a inregistrat cel mai mare numar de noi participanti la Pilonul III din ultimii 7 ani: aproape 40.000. Si contributiile virate anual la Pilonul III au crescut: de la 108…

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- Comisiile reunite pentru buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. In 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,86% fata de 2017) si 1.033,1 milioane de lei - credite de angajament.…