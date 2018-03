Stiri pe aceeasi tema

- Au fost la un pas de tragedie. Doua persoane, soț și soție, au fost accidentate in timp ce traversau pe o trecere de pietoni din Iasi. Victimele au deficienta de auz și nu aveau cum sa auda motorul mașinii. Șoferul nu i-a vazut la timp, așa ca i-a izbit in plin.

- Grav accident rutier in aceasta dimineata in zona Nicolina din municipiul Iasi. Doua persoane au fost lovite de un autoturism pe trecerea de pietoni. Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a constatat ca un barbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism, pe soseaua Nicolina din municipiul…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Opt persoane angajate la o societate care are ca obiect de lucru exploatarea forestiera au ramas izolate si fara alimente in Insula Mare a Brailei, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, si au fost salvate de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Braila, care au intervenit cu…

- Speakeri recunoscuti la nivel mondial in domeniul medicinei si tehnicii dentare participa la Iasi, in perioada 2-3 martie, la „Dental Future", un eveniment initiat de TEHNODENT POKA, Draghici Dental, in colaborare cu VITA si Ageo Biz Events. Structurat pe doua sectiuni – Conferinta generala si workshop-uri…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Iasi, 22 feb /Agerpres/ - Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii s-au…

- In urma impactului, pasagerul de 65 de ani din autoturismul din judetul Iasi a decedat pe loc iar alte doua persoane au fost ranite grav, iar alte doua persoane ranite usor. Un echipaj SMURD si unul de Ambulanta s-au deplasat la fata locului, pentru a acorda ingrijiri si pentru a transporta ranitii…

- ULTIMA ORA…Un barbat de 65 de ani din judetul Iasi, pasager intr-un autoturism impreuna cu alte patru persoane, si-a gasit sfarsitul intr-un accident rutier petrecut asta noapte pe raza localitatii Rebricea. De asemenea, alte doua persoane care au suferit fracturi au fost preluate de ambulante si transportate…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Un tren in care se aflau aproximativ 120 de persoane a ramas blocat, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud), dupa ce lovomotiva s-a defectat in timpul mersului. Circulatia ferovoara in zona nu este afectata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National…

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- La ANAF Iasi cateva zeci de persoane asteapta marti la amiaza la ghisee din cauza nefunctionarii sistemului digital online de depunere a actelor. Un iesean, Ionut Gorgan, a fotografiat aglomeratia de la ghisee. El spune ca se afla de cca. o ora la coada de la ghiseu pentru a depune Declaratia 220. Momentan…

- Peste 350 de oameni din toata lumea și-au criogenat corpul imediat dupa ce au decedat, iar speranța lor ca ar putea fi readuși la viața este posibil sa devina realitate. Specialistul Dennis Kowalski, presedinte al Cryonics Institute, spune ca trupurile umane inghetate prin tehnica criogenarii ar putea…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Doua persoane urmarite international de autortitatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani si prinse in urma unei operatiuni ENFAST romano-cehe, informeaza un comunicat al IGPR. 0 0 0 0 0 0

- Potrivit acestuia, victimele, un barbat de 28 de ani si o femeie de 22 de ani, se aflau intr-un autoturism care a derapat si a intrat sub un camion care transporta lemne, scrie Agerpres. Ele au fost transportate la spital cu o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta si cu o ambulanta…

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- Imagini socante vin de la Iasi dupa ce doi caini de lupta ataca dur trei oameni • Animalele au scapat dintr-o curte si au muscat la intamplare, fara ca nimeni sa poata face ceva • Oamenii din zona au spus ca sunt terorizati de mai mult timp de familia care detine cainii si au depus [...]

- Gabriel Giorgi anunta ca Minprest Rovinari ar putea angaja zeci de persoane, in perioada urmatoare. Totul depinde de un contract cu CE Oltenia. Societatea prestatoare de servicii in minerit a incheiat anul 2017 cu un numar de aproximativ 1000 de salariați. Intre timp, au mai fost angajați…

- Pe numele proprietarei a doi caini de lupta care au sarit, duminica, gardul gospodariei acesteia din zona Splai Bahlui din Iasi si au atacat trei persoane, ce au ajuns la spital cu rani grave, a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "In urma incidentului…

- Astazi, la Guvern, Ministrul Sanatatii a semnat cu reprezentantul Bancii Mondiale contractele de achizitie de echipamente medicale in vederea dotarii unor spitale judetene de urgenta. La nivel national, vor fi achizitionate 14 echipamente computer tomograf (CT), 24 aparate de rezonanta magnetica (RMN)…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat de acest…

- Vrei sa fii angajat la gigantul american? Acum e momentul. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, recruteaza angajati pentru noul sau centru din Bucuresti. Primele 20 de pozitii disponibile sunt pentru ingineri software sau traducatori. “Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in…

- Procurorii DNA au deferit justitiei mai multe persoane acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Pe lista inculpatilor se afla patronul uneia dintre cele mai importante fabrici de paine din Moldova, un fost deputat, dar si persoane de etnie roma din judetul Iasi.

- Concret, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, urmatorii inculpati: BALANICI LIVIU, administrator firma, reprezentant in fapt al societatii PANDORA IMPEX SRL, pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Un numar de aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au tranzitat frontiera romano-moldoveana in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul de cuvant…

- Mai multe persoane din localitatea Gorban au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi dupa ce, in urma cu aproape o saptamana, au luat parte la sacrificarea unei vaci suspecte de rabie. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fata Guvernului pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si propunerile privind codurile penale, manifestantii sustinand ca PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare si ca alesii incearca sa atenteze la democratia si libertatea Romaniei.

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- In vara acestui an, grupul Continental a lansat pe piața o tehnologie care contribuie in egala masura la siguranța și confortul in trafic: unitatea de control a portierei. Funcțiile pe care le indeplinește aceasta unitate de control sunt multiple, iar dezvoltarea și testarea lor a implicat echipele…

- Mai multe persoane participa sambata la o actiune de protest in fata sediului PSD Iasi, cerandu-le parlamentarilor social-democrati locali sa nu voteze legile justitie. Manifestantii s-au adunat la ora 10.00 in fata sediului PSD de pe pietonala Stefan cel Mare, cu pancarte pe care au scris ”Ne-am…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati – Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

