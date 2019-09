Continental ar putea concedia până la 20.000 de angajaţi pe plan global In urma revizuirii strategiei, Continental va inchide doua fabrici in Germania si unitati din Italia si Malaezia. De asemenea, doua fabrici din SUA (Henderson, in Carolina de Nord, si Newport News, in Virginia) ar putea fi inchise. Continental nu a precizat cate locuri de munca vor fi desfiintate, dar a estimat ca pe plan global 20.000 din cele peste 244.000 de locuri de munca "vor fi afectate de schimbari". De asemenea, schimbarile ar putea duce la posibila vanzare a unor parti din afacere si la transferarea locurilor de munca catre alte unitati sau in domeniul mobilitatii electrice,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

